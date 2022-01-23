صحة

هل تنجذب للآخر من رائحة عطره؟ إليك السرّ

Lebanon 24
23-01-2022 | 05:00
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هل تعتقد أنك غير طبيعي لمجرد أنك تحب رائحة شريك حياتك؟ حسنًا، يجب أن نخبرك أنك لست وحدك في هذا وأن الكثير من الناس يشعرون بالانجذاب تجاه الآخرين بسبب رائحتهم.

عند البشر، تلعب حاسة الشم دورًا مهمًا بدءًا من الطعام الذي نتناوله وحتى الأشخاص الذين ننجذب إليهم، عندما يتعلق الأمر بالجاذبية ، فإن رائحة ورائحة الجسم لها تأثير كبير على عقلك .

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"،  تميل رائحة الجسم إلى إطلاق مواد كيميائية مثل الفيرومونات.

ما هي الفيرومونات؟
 
يمكن فهم الفيرومونات على أنها المواد الكيميائية التي ينتجها الجسم ثم يتم إطلاقها في البيئة، تميل هذه المواد الكيميائية إلى التأثير على فسيولوجيا وسلوك الكائنات الأخرى الموجودة حولها.

 لا توجد الفيرومونات فقط في البشر ولكن في جميع الثدييات والحشرات الأخرى أيضًا، وتشبه هذه المواد الكيميائية الهرمونات ولكن الاختلاف الوحيد هو أنها تعمل خارج الجسم وتحفز نشاط الكائنات الأخرى الموجودة حولها. الفيرومونات هي جزيئات الإشارة في أجسامنا والتي توجد في السوائل مثل العرق والأغشية التناسلية والبول والغدد الخارجية.

كيف تنجذب إلى رائحة شخص ما؟
 
إذا كنت شخصًا يشعر بالانجذاب تجاه رائحة شريكك وتعتقد أنه أمر غريب ، فأنت بحاجة إلى الاسترخاء، من الطبيعي تمامًا أن تنجذب إلى رائحة شريكك وهناك علم حقيقي وراء ذلك، حيث تميل رائحة الجسم إلى إطلاق مواد كيميائية مثل الفيرومونات.

عندما تشم رائحة الفيرومونات الخاصة بشريكك، فإن أعصابك الشمية المسؤولة عن حاسة الشم لديك تحمل معلومات حول نظامها الصحي وخصوبتها وأي صفات وراثية إلى عقلك لتقييم ما إذا كنت ستكون مناسبًا جيدًا أو ما إذا كان ذريتك سيكون لديها مجموعة متنوعة أكبر من سمات البقاء على قيد الحياة.

الفيرومونات هي وسيلة لدماغك لتنزيل معلومات عن شريكك حول ما إذا كانت جيناتهم ستساعد في جعل طفلك مناسبًا للبقاء على قيد الحياة، وهذا هو السبب في أنك تنجذب أحيانًا لرائحة شخص ما لسبب غير مفهوم ولا يمكنك حقًا شرح ما يعجبك فيه ولكن جسمك وعقلك قاما دون وعي بكل العمل من أجلك.
المصدر: اليوم السابع
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