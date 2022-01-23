هل "دوار الحركة" يمنعك من متعة السفر؟ هذه 5 نصائح للتغلب عليه

هل تشعر غالبًا بالغثيان أثناء السفر؟ قد تكون تعاني من دوار الحركة، وهي ظاهرة شائعة وشكوى منتشرة بين الأشخاص الذين يسافرون في السيارات والحافلات والطائرات وما إلى ذلك. بعض الأعراض الشائعة لدوار الحركة تشمل الدوخة والغثيان والصداع والتعرق، وما إلى ذلك.في حين لا تزال هناك معرفة محدودة وراء سببها، يمكن الوقاية من دوار الحركة باستخدام تدابير معينة وفقا لتقرير موقع " healthline"،يعتبر الدواء من أكثر الطرق شيوعًا للتعامل مع دوار الحركة. ومع ذلك ، يجب على المرء دائمًا استشارة أخصائي رعاية صحية قبل تناول أي دواء.فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع دوار الحركة:1-حاول أن تحافظ على المكان جيد التهويةيميل دوار الحركة إلى الزيادة في الأماكن المزدحمة، عند ركوب سيارة أو حافلة أو أي مركبة بها نوافذ ، قم بفتح النافذة لإبعاد دوار الحركة لديك، بالطبع ، لن يكون هذا ممكنًا عند السفر على متن طائرة ولأسباب تتعلق بالسلامة ، يرجى عدم المحاولة.2-ابحث عن الوضع الذي يريحكتتفاعل أجسام مختلفة مع دوار الحركة بشكل مختلف، وأثبت العثور على وضع مريح أثناء السفر أنه مفيد لكثير من الأشخاص عند التعامل مع دوار الحركة، سواء كنت جالسًا ورأسك مرفوعة أو مستلقية ، ابحث عن الوضع المثالي المناسب لجسمك وتخلص من دوار الحركة.3-حافظ على رطوبتك وتناول الطعام الخفيفيمكن أن يكون للبقاء رطبًا تأثيرًا لا يصدق على إبعاد دوار الحركة لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والصداع ومضاعفات أخرى، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة أيضًا في دوار الحركة، ومع ذلك ، تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة لأنها قد تؤدي إلى ظهور أعراض غير مواتية.4-قم بإلهاء نفسك أو القيادةأثناء السفر ، يمكن أن يساعد تشتيت انتباهك بالموسيقى أو المحادثات على تقليل دوار الحركة، تعتبر القيادة طريقة رائعة للتخلص من دوار الحركة. لذا إذا أمكن ، خذ الترس.5-ضع الشاشات جانبًابينما يمكن أن يعمل تشتيت الانتباه كطريقة فعالة لتفادي دوار الحركة ، يجب ألا يغيب عن الأذهان أنه ليست كل أنواع المشتتات يمكن أن تكون مفيدة، يجب تجنب استخدام الشاشات أو القراءة كشكل من أشكال الإلهاء لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم دوار الحركة.