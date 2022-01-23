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© Lebanon24
صحة
"أوميكرون"... بماذا يختلف عن بقية المتحورات؟
Lebanon 24
23-01-2022
|
10:00
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يكون مسار المرض في حال إصابة البالغين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا أخف، مقارنة بسلالات أخرى لـ كوفيد – 19".
أعلن ذلك مدير مختبر التشخيص والعلاج السريري في شركة "فيترو– سيبيريا" طبيب الوبائيات د. أندريه بوزدنياكوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأشار إلى أن الأشخاص المطعّمين يمكن أن يصابوا كذلك بمتحور "أوميكرون"، لكن غالبا ما يكون مساره خفيفا أو لا يثير أية أعراض واضحة ولا يتطلب اتخاذ أية إجراءات علاجية باستثناء إزالة الأعراض.
وقال الطبيب إن هناك أدلة كثيرة على ذلك في بلدان أخرى، مشيرا إلى أن مرض "أوميكرون" يتطور بسرعة كبيرة ويحل محل سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، وإنه يصيب الكثيرين، لكن الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات قليلون ونسبة المسارات الخطيرة للمرض منخفضة. وأضاف قائلا:" "نتمنى أن يكون لدينا الأمر نفسه".
وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن التطعيم ضد "كوفيد – 19" وتعزيز التطعيم بعد مرور فترات معينة من الزمن يعد وسيلة علاجية فعالة وحيدة للحيلولة دون تطور المسار الخطير للمرض.
( نوفوستي)
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