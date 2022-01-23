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صحة
قبل البدء في رحلة إنقاص الوزن.. رجاء الانتباه لـ3 أشياء هامة
Lebanon 24
23-01-2022
|
16:00
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تنتشر المئات من طرق إنقاص الوزن والحمية الغذائية على مواقع الإنترنت وربما يقوم البعض بتجربة اتباع أي منها دون استشارة خبير تغذية أو طبيب، وفقا لما نشره موقع صحيفة "إنديان إكسبريس" Indian Express.
ويقول دكتور روهيني باتيل، خبير التغذية ومؤلف كتاب The Lifestyle Diet، إن اتباع الحميات الغذائية أو ممارسة التمرينات الرياضية بدون استشارة طبيب أو اختصاصي يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية ضارة، موضحًا أن الخيط الرفيع الذي يفصل بين أولئك القادرين على الحصول على الوزن المثالي، الذي ينشدونه، عن باقي من يتبعون حميات غذائية أخرى هو المبادئ الأساسية التي يتم مراعاتها، شارحًا أنه "بصرف النظر عن النظام الغذائي الذي يتم اختياره والحرص على ممارسة الرياضة، فإن هناك بعض الأشياء الإضافية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مقدار الوزن الذي يتم التخلص منه".
ويقدم دكتور باتليل ثلاث توصيات لفقدان الوزن للمبتدئين لمساعدتهم عند بدء اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن:
1. أهداف قابلة للتحقيق
يجب أن يواجه المرء حقيقة أنه لن يكون قادرًا على إنقاص قدر كبير من الوزن في غضون أيام أو شهور. لتقليل الوزن بشكل فعال، ينبغي تحديد أهداف واقعية تتناسب مع احتياجات الصحة العامة للجسم من خلال اختيار نظام للتغذية وبرنامج للتمارين الرياضية. إن المعادلة ببساطة تتلخص في أن الشخص يحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما يتناوله، وبالتالي فإنه يجب مراقبة مستوى النشاط البدني وعدم الإفراط في تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم.
2. تجنب الحميات المبتذلة
إن هناك ما يمكن تسميته "الحميات الغذائية المبتذلة"، وهي نظم غذائية شائعة تعد بفقدان الوزن بسرعة. لكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على صحة الإنسان. إن غالبية الحميات الغذائية المبتذلة تعاني من نقص في العناصر الغذائية الحيوية. لذا، يجب اختيار نظام غذائي غني بجميع العناصر الغذائية ولكنه منخفض السعرات الحرارية، وأن يتم يكون التوازن والاعتدال هو رفيق الطريق في رحلة إنقاص الوزن.
3. نظام غذائي صحي
ويجب الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي يوفر المغذيات عالية الجودة للجسم بانتظام وتنوع. إن قضاء ساعة على جهاز المشي لن يجد نفعًا، إذا كان الشخص يتناول عناصر عالية السكر والسعرات الحرارية. ويوصي دكتور باتيل بالحرص على اختيار الحمية الغذائية، التي تضمن حصول الجسم على احتياجاته من الكربوهيدرات والدهون والبروتين.
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