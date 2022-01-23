هل يجب التخلص من فرشاة أسنانك بعد تعافيك من كورونا؟





وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بـ"جامعة ألاباما" في برمنغهام، إنه يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه، موضحة أن فيروس كورونا بما في ذلك سلالة أوميكرون لا يستقر على الأسطح، ولكن من الجيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد المرض، وفقا لما نشره موقع "إيتنغ ويل" eatingwell. العديد والعديد من الأسئلة ما زالت تُطرح عن فيروس كورونا وتحوراته وأعراضه وعواقبه بعد التعافي. ومن ضمن الأسئلة التي تتردد كثيرا.. هل يجب التخلص من فرشاة الأسنان أثناء الإصابة وبعد التعافي من الفيروس المستجد؟وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بـ"جامعة ألاباما" في برمنغهام، إنه يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه، موضحة أن فيروس كورونا بما في ذلك سلالة أوميكرون لا يستقر على الأسطح، ولكن من الجيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد المرض، وفقا لما نشره موقع "إيتنغ ويل" eatingwell.

وأضافت، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تؤكد أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 3 أيام على الأسطح غير المسامية الشائعة، لذلك بمجرد أن تتعافى (أو بعد حوالي 10 أيام منذ أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية)، من المفيد استبدال فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة خاصة إذا كنت تشارك حامل فرشاة أسنان مع شخص آخر.