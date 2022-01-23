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صحة
هل يجب التخلص من فرشاة أسنانك بعد تعافيك من كورونا؟
Lebanon 24
23-01-2022
|
23:00
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العديد والعديد من الأسئلة ما زالت تُطرح عن فيروس كورونا وتحوراته وأعراضه وعواقبه بعد التعافي. ومن ضمن الأسئلة التي تتردد كثيرا.. هل يجب التخلص من فرشاة الأسنان أثناء الإصابة وبعد التعافي من الفيروس المستجد؟
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بـ"جامعة ألاباما" في برمنغهام، إنه يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه، موضحة أن فيروس كورونا بما في ذلك سلالة أوميكرون لا يستقر على الأسطح، ولكن من الجيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد المرض، وفقا لما نشره موقع "إيتنغ ويل" eatingwell.
وأضافت، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تؤكد أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 3 أيام على الأسطح غير المسامية الشائعة، لذلك بمجرد أن تتعافى (أو بعد حوالي 10 أيام منذ أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية)، من المفيد استبدال فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة خاصة إذا كنت تشارك حامل فرشاة أسنان مع شخص آخر.
وأشارت إلى أن جمعية طب الأسنان الأميركية توصي باستبدال الفرشاة كل 3 إلى 4 أشهر وهو ما لا يفعله معظم الأشخاص.
وشدد الأطباء على أهمية عدم ترك فرشاة الأسنان معرضة للهواء، وأنه يجب تغطيتها لحمايتها من البكتيريا الموجودة في الهواء.
يُذكر أن دراسات عديدة قد أشارت إلى أن تبادل اللعاب يمكن أن يؤدي إلى انتقال الفيروس التاجي، ووفقًا لدراسة نُشرت في "مجلة الأمراض المعدية"، يمكن لبعض غسولات الفم أن تقلل من الحمل الفيروسي لسلالات كورونا في اللعاب.
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