صحة

طريقة فعالة للتغلب على الأرق... ما هي؟

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:00
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أعلن الأطباء البريطانيون، أن أفضل طريقة فعالة للتغلب على الأرق هي العناق.


وتشير صحيقة Express البريطانية، إلى أن الخبراء أجروا دراسة علمية، أظهرت نتائجها أن 16 مليون شخص من سكان المملكة المتحدة يعانون من الأرق.

ووفقا للخبراء، يفرز جسم الإنسان خلال النهار هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاستجابة للإجهاد. ولتحسين نوعية النوم يجب تخفيض إفراز هذا الهرمون.

ويشير الأطباء إلى أنه إذا كان وضعية الجسم مريحة في السرير مع معانقة الحبيب، فإن هذا يقلل من مشاعر القلق ويحسن المزاج ما يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين، الذي يلعب دورا أساسيا في دورة النوم واليقظة.

ويتضح من هذا، أن العناق يخفف من حالة الإجهاد، ما يسمح بتخفيض خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز منظومة المناعة وإفراز الدوبامين الذي يساعد على استرخاء العضلات. جميع هذه العوامل تساعد على النوم السريع والجيد.
المصدر: روسيا اليوم
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