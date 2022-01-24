لا تكتفوا بالكمامات... "أوميكرون" يتسلل لجسم الإنسان من هذه البوابة

متحوّر "أوميكرون" يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.فقد كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي أندريه إيسايف، أنّ "العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى"، مشيرا إلى أنّ "مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف".