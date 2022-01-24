صحة

لا تكتفوا بالكمامات... "أوميكرون" يتسلل لجسم الإنسان من هذه البوابة

Lebanon 24
24-01-2022 | 07:38
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متحوّر "أوميكرون" يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.

فقد كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي أندريه إيسايف، أنّ "العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى"، مشيرا إلى أنّ "مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف".


المصدر: العربية
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