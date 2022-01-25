كيف تنشط جهازك المناعي بعد التعافي من كورونا؟

بعد التعافي من فيروس كورونا قد يتأثر الجسم لفترة طويلة قد تستمر لشهور، وهنا لا بد من تنشيط الجهاز المناعي والحفاظ عليه لتعزيز صحة الجسم والوقاية من أي فيروسات أو عدوى مرة أخرى، وحسب ما ذكره موقع houstonmethodistفأن هناك بعض الطرق لبناء نظام مناعة قوي وصحي1: الحفاظ على نظام غذائي صحيكما هو الحال مع معظم الأشياء في جسمك، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح نظام المناعة القوي، و هذا يعني التأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.بالإضافة إلى تزويد جهاز المناعة لديك بالطاقة التي يحتاجها ، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في ضمان حصولك على كميات كافية من المغذيات الدقيقة التي تلعب دورًا في الحفاظ على نظام المناعة لديك ، بما في ذلك:- فيتامين ب 6 الموجود في الدجاج والسلمون والتونة والموز والخضروات الخضراء والبطاطس.- فيتامين ج الموجود في الحمضيات ، بما في ذلك البرتقال والفراولة ، وكذلك الطماطم والبروكلي والسبانخ.- فيتامين هـ الموجود في اللوز وزيت عباد الشمس والقرطم وبذور عباد الشمس وزبدة الفول السوداني والسبانخ.نظرًا لأن الخبراء يعتقدون أن جسمك يمتص الفيتامينات بشكل أكثر كفاءة من المصادر الغذائية بدلاً من المكملات ، فإن أفضل طريقة لدعم جهاز المناعة لديك هي اتباع نظام غذائي متوازن.2: ممارسة الرياضة بانتظاملا يقتصر النشاط البدني على بناء العضلات ومساعدة نفسك على التخلص من التوتر فحسب بل هو أيضًا جزء مهم من التمتع بالصحة ودعم نظام المناعة الصحي.إحدى الطرق التي قد تؤدي بها التمارين الرياضية إلى تحسين الوظيفة المناعية هي تعزيز الدورة الدموية بشكل عام ، مما يسهل على الخلايا المناعية والجزيئات الأخرى التي تقاوم العدوى أن تنتقل بسهولة أكبر في جميع أنحاء الجسم.في الواقع ، أظهرت الدراسات أن ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة يوميًا تساعد في تحفيز جهاز المناعة لديك، هذا يعني أنه من المهم التركيز على البقاء نشيطًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.4:شرب الماءيلعب الماء العديد من الأدوار المهمة في جسمك ، بما في ذلك دعم جهاز المناعة، هناك سائل في جهاز الدورة الدموية يسمى السائل الليمفاوي ، والذي يحمل خلايا مناعية مهمة لمكافحة العدوى في جميع أنحاء الجسم ، يتكون بشكل كبير من الماء، يؤدي الجفاف إلى إبطاء حركة الليمفاوية ، مما يؤدي أحيانًا إلى ضعف الجهاز المناعي.حتى إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تتعرق ، فأنت تفقد الماء باستمرار من خلال أنفاسك ، وكذلك من خلال حركات البول والأمعاء. للمساعدة في دعم جهاز المناعة لديك ، تأكد من استبدال الماء الذي تفقده بالماء الذي يمكنك استخدامه - والذي يبدأ بمعرفة ما يجب أن يكون عليه استهلاكك اليومي من الماء .4: احصل على قسط كافي من النوممن المؤكد أن النوم ليس عملية نشطة ، ولكن هناك الكثير من الأشياء المهمة التي تحدث في جسمك عندما لا تكون مستيقظًا، على سبيل المثال ، يتم تكوين جزيئات مهمة لمكافحة العدوى أثناء النوم.أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم الجيد هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعد التعرض للفيروسات ، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد.لمنح جهازك المناعي أفضل فرصة لمحاربة العدوى والمرض ، من المهم معرفة مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة ، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كان نومك يعاني.5:تقليل من التوترسواء كان ذلك سريعًا أو يتطور بمرور الوقت ، فمن المهم أن تفهم كيف يؤثر الإجهاد على صحتك، بما في ذلك تأثيره على جهاز المناعة لديك.خلال فترة التوتر ، وخاصة الإجهاد المزمن المتكرر وطويل الأمد ، يستجيب جسمك ببدء ما يسمى الاستجابة للضغط، من المفترض أن يساعدك في التعامل مع المواقف العصيبة التي تواجهك.