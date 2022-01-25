11
o
بيروت
11
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"الفترة الأخطر"... ما مدة حضانة أوميكرون لدى المصاب؟
Lebanon 24
25-01-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "سكاي نيوز عربية": مع اكتشاف الخصائص الخاصة بالمتحور أوميكرون، بدأنا نكتشف أنه مختلف عن المتحورات الأخرى مثل دلتا، من ناحية الأعراض وسرعة الانتشار والتأثير على جسم الإنسان.
وأظهرت الأبحاث مؤخرا اختلافا جديدا بين المتحورين، وهو فترة "حضانة الفيروس"، وهي المدة الزمنية بين تعرضك للفيروس ووقت بدء ظهور الأعراض.
وجدت دراسة صغيرة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض أن حضانة أوميكرون تبدو أقصر بحوالي يوم واحد من حضانة دلتا.
أما مع دلتا، كان وقت الحضانة عادة حوالي 4 أيام، أما مع أوميكرون، تقصر الفترة إلى 3 أيام، وفقا لموقع "فوكس نيوز".
لماذا فترة حضانة الفيروس مهمة؟
فترة حضانة الفيروس هي أحد العوامل التي يمكن أن تساهم في سرعة انتشاره، حيث تعني فترة الحضانة القصيرة أن فترة تعرض الشخص للفيروس وقابليته على نقله للآخرين، سريعة جدا.
وكتبت كلية الطب بجامعة هارفارد: "مع أوميكرون، يحدث معظم انتقال العدوى خلال يوم إلى يومين قبل ظهور الأعراض، وفي غضون يومين إلى 3 أيام بعد ذلك".
وأضافت: "يمكن أن يساعد ارتداء الكمامات في تقليل خطر الإصابة، خاصة من شخص لم تظهر عليه الأعراض بعد".
ووفقا للدراسات، يجب أيضا على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأعراض أوميكرون البقاء في المنزل، والعزل عن الآخرين.
الأكثر قراءة
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
02:30 | 2022-01-25
25/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بردانة.. ارتدت معطفها الفرو داخل غرفة الأخبار! (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بردانة.. ارتدت معطفها الفرو داخل غرفة الأخبار! (صور)
04:03 | 2022-01-25
25/01/2022 04:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين.. إليكم موعد تحسّن الكهرباء
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين.. إليكم موعد تحسّن الكهرباء
04:50 | 2022-01-25
25/01/2022 04:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تفاصيل جديدة عن العاصفة المقبلة.. وتحذير للبنانيين!
Lebanon 24
اليكم تفاصيل جديدة عن العاصفة المقبلة.. وتحذير للبنانيين!
06:18 | 2022-01-25
25/01/2022 06:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل مدير أعماله في إشكال داخل ملهى ليلي في بيروت.. هكذا علق وديع الشيخ
Lebanon 24
بعد مقتل مدير أعماله في إشكال داخل ملهى ليلي في بيروت.. هكذا علق وديع الشيخ
02:00 | 2022-01-25
25/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-01-25
نبضات القلب... اليكم المعدل الطبيعي لكل عمر
12:00 | 2022-01-25
"حساسية الماء"... اليكم بعض المعلومات حولها
10:00 | 2022-01-25
دهون البطن... كيف يمكن التخلص منها بـ 30 يوما؟
08:00 | 2022-01-25
الشعور الدائم بالغثيان... هذه هي أسبابه
05:48 | 2022-01-25
خبر مهمّ لـ"فايزر" عن الجرعة المعززة و"أوميكرون"... هذا ما أعلنته
05:00 | 2022-01-25
كيف تنشط جهازك المناعي بعد التعافي من كورونا؟
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
26/01/2022 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
26/01/2022 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
26/01/2022 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact