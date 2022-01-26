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صحة
إن كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم... عليك بعصير الجزر
Lebanon 24
26-01-2022
|
16:00
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أشارت دراسة علمية إلى أهمية تناول عصير الجزر ودوره في خفض ضغط الدم.
وقالت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلا: "يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".
و تعرض المقالة بيانات بحثية تفيد بأن استهلاك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط الدم. تم جمعها من 2195 شخصًا شاركوا في التجربة.
وبحسب وايتهيد، فإن عصير الجزر يبطل تأثير الملح على الجسم، والذي غالبًا ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
بالإضافة إلى ذلك، نصح وايتهيد بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول، وكذلك تقليل كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.
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