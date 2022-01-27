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صحة
أسباب خفيّة تُسهم في شيخوخة البشرة
Lebanon 24
27-01-2022
|
05:00
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قد تنفق الكثير من المال على المرطبات الباهظة الثمن، وتتبع بصرامة روتيناً للعناية بالبشرة، ولكن هناك بعض الإجراءات اليومية التي تبدو بريئة والتي يمكن في الواقع أن تخرب كل جهودك. هناك بعض العادات اليومية التي لا تنتبه إليها قد تمنعك من الحصول على بشرة نقية شابة بحسب موقع "برايت سايد". ومن هذه العادات ما يأتي:
1- شرب الكثير من القهوة
لا يستطيع الكثير منا تخيل يوم من دون فنجان قهوة ساخن، ولكن الاستمتاع به كثيراً يمكن أن يجعل بشرتك تبدو أكبر سناً، لأن القهوة مدرة للبول، فإنها تجفف جسمك قليلاً، ما يؤثر بدوره في بشرتك، ما يجعلها تبدو باهتة ومتجعدة. إذا كنت لا تستطيع تحمل فكرة مواجهة اليوم من دون فنجان القهوة الخاص بك، فاختر القهوة السريعة التحضير، التي تحتوي على مادة الكافيين أقل من القهوة العادية. قد يكون ذلك خياراً أفضل لمن يحاولون تقليل تناولهم للكافيين.
2 - فرك العينين كثيراً
قد يمنحك فرك عينيك راحة مؤقتة بعد قضاء ساعات على مكتبك، لكن هذه العادة يمكن أن تجعل عينيك محمرّتين وتجفف الجلد المحيط بهما، نظراً لأن الجلد الموجود تحت عينيك رقيق جداً، فقد يؤدي فركه إلى إتلاف الأوعية الدموية الموجودة تحت سطحه، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. يمكن أن يؤدي فرك العينين المستمر أيضاً إلى إرخاء الجلد حول عينيك وتمديد الأنسجة، ما يؤدي إلى ظهور أقدام الغراب التي يصعب التخلص منها.
3 - النوم على البطن
لدينا جميعاً أوضاع مفضلة للنوم، وهي التي تشعرنا بالراحة، وتساعدنا على الاسترخاء بشكل أسرع، ولكن بعضها يمكن أن يساهم في الواقع في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. عندما تنام على بطنك، يتم دفع وجهك لأعلى مقابل الوسادة، مما يتسبب في تكوين تجاعيد عمودية في بشرتك. وبما أن هذا يحدث كل ليلة، فتتعزز هذه التجاعيد بشكل متكرر وقد تصبح دائمة في النهاية.
4 - لعق الشفتين
قد يؤدي لعق شفتيك إلى الشعور بالهدوء مؤقتاً، ولكن على المدى الطويل سيؤدي ذلك إلى تشقق الجلد الرقيق على شفتيك وجفافه. يحتوي لعابك على إنزيمات يمكنها بالفعل تجفيف شفتيك وإتلاف حاجز الحماية أثناء تبخرها. لمساعدة نفسك على التخلص من عادة لعق شفتيك، احمل دائماً بلسم الشفاه المفضل لديك في حقيبتك أو احتفظ به على طاولة السرير.
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