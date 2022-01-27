صحة

ما هي القيلولة وهل هي فعالة حقا؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-912012-637789037307790090.jpeg
Doc-P-912012-637789037307790090.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
القيلولة هي واحدة من أفضل الطرق لتجديد نشاط جسمك وعقلك، ويمكن أن تساعدك أيضًا إذا عانيت النوم السيئ ليلا.
وفقًا لخبراء الصحة، هناك طرق أفضل للقيلولة لكي يستفيد الجسم منها بأكبر قدر، فإن القيلولة ليست مصطلحًا طبيًا، ولكنها غالبًا ما تستخدم لوصف غفوة قصيرة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، بحسب ما ذكر موقع " healthdigest".
تستغرق دورة النوم الكاملة حوالي 90 دقيقة، إذا أخذنا قيلولة أقصر، فإننا نتجنب الدخول في دورة نوم كاملة، والتي يمكن أن تؤثر على شعورنا عند الاستيقاظ، كما يمكن أن تمنحك القيلولة فوائد صحية إضافية.
 
فوائد القيلولة:
يرتبط أخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة بتحسين اليقظة والمزاج والذاكرة قصيرة المدى والتركيز، وفقًا للموقع.
ومن المثير للاهتمام، أن القيلولة يمكن أن تكون مفيدة بغض النظر عن مقدار أو نوعية النوم الذي حصلت عليه في الليلة السابقة، وبالتالي حتى لو نمت جيدا ليلا، فقد تظل القيلولة القصيرة مفيدة.
وفقًا لمؤسسة "Sleep Foundation"، فإن القيلولة القصيرة فعالة لأنها تتيح لنا الشعور بالانتعاش دون خمول في النوم.
القصور الذاتي في النوم هو مصطلح يستخدم لوصف الترنح والخمول بعد الاستيقاظ، والتي يقول الخبراء إنها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ساعة، وهو أكثر شيوعًا في الغفوات التي تدوم أكثر من 30 دقيقة.
تشمل طرق ضمان أفضل قيلولة ممكنة ضبط المنبه، وتجنب القيلولة في وقت متأخر من اليوم، واستخدام تقنيات الاسترخاء لمساعدتك على النوم، وضمان حصولك على بيئة مريحة للنوم.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-01-27
12:00 | 2022-01-27
10:00 | 2022-01-27
08:00 | 2022-01-27
07:00 | 2022-01-27
05:00 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website