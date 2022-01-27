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صحة
احذروا استخدام أوراق الألمنيوم في الطهي
Lebanon 24
27-01-2022
|
23:00
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نستخدم مواد التغليف بشكل دائم للاحتفاظ بالأغذية المتبقية في الثلاجة أو الفريزر، لكن بعضنا يرتكب أخطاء عند استخدام ورق الألمنيوم أو ورق السلفوريزي (ورق الطبخ) أو البلاستيك الغذائي، فتتحول هذه المواد الى خطر يضر صحتنا. فيما يلي بعض النصائح المفيدة عن طرق استخدام هذه المواد المختلفة:
1-البلاستيك الغذائي
هل البلاستيك خيار سيئ؟ يقول الباحث في الصحة والطبخ فيليب بويار في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، لم يعد ذلك صحيحاً الآن، فقبل بضع سنوات لم يكن يُنصح باستخدام البلاستيك تماماً في التغليف، لأنه كان يحتوي على كميات كبيرة من بيسفينول أي وإسترات الأثفالات وهما مادتان مسببتان للسرطان، لأنهما تحتويان على جزيئات سامة، كما أنهما لا تتحملان الحرارة والدهون، وعند ملامستهما، تتسرّبان الى الطعام ومن ثمة إلى جسم الإنسان، لكن غالبية العلامات التجارية اليوم منعت استخدام هاتين المادتين، وحاولت أن تصنع بلاستيك صحياً. غير أن الباحث ينصح دوماً بإلقاء نظرة على تركيبة مادة التغليف والابتعاد عن أي منتج تدخل في صناعته كل من مادة بيسفينول أي او بوليتيريفتالات إيثيلان.
وحتى تطمئنوا أكثر وتحافظوا على صحتكم اتبعوا الإرشادات، واستخدموا مادة بلاستيكية مخصصة للطبخ ومادة بلاستيكية مخصصة للتجميد في الفريزر، مع ضرورة التمييز بين الاستخدامين، لان لكل نوع خصائصه.
2- ورق الألمنيوم
يقول الباحث الفرنسي إن هذا النوع من الورق هو الأسوأ على الإطلاق، فالألمنيوم مادة قوية وسامّة للجهاز العصبي، كما أنها لا تتحمل الحرارة، لذلك فإن استخدمت مثل ورق الطبخ، يمكن أن تنقل بعض جزيئاتها السامة إلى الطعام، لذلك ينصح بعدم طبخ اللازانيا في صواني الألمنيوم واستخدام ورق السلفوريزي بدلا عنها. لكن ماذا عن استخدام ورق الألمنيوم في تغليف الأطعمة؟ يشير الباحث إلى أن الألمنيوم لا يتحمل أيضاً الحموضة، لذلك ينبغي ألا تلامسه كل الأطعمة الحامضة مثل الليمون والطماطم وأوراق الراوند، وعموما يشدد بويار على أهمية تجنب أي ملامسة بين الألمنيوم والطعام.
3- ورق السلفوريزي
أخيراً يظل ورق السلفوريزي هو الحل الأكثر أماناً للطهي وفق الباحثين، فهو رقيق جداً وجودته عالية بحسب بويار، كما أنه يقاوم درجات حرارة عالية جداً. أما الجانب السلبي الوحيد فيه فهو صعوبة التعامل معه وتقطيعه. وللحصول على تغليف محكم، ينصح بويار بلف الأطعمة بورق السلفوريزي أولاً ثم تغليفها بورق الألمنيوم كطبقة ثانية، وهكذا لن يلامس الالمنيوم الطعام بشكل مباشر وستكون طريقة حفظكم للطعام مثالية.
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