مناعة أقوى ووزن أقل إذا نمت جيداً في الليل

كثيراً ما نسمع ونقرأ عن أهمية النوم لوقت كاف، لما فيه من فائدة لصحة الجسم. ولكن قد يتفاجأ الكثيرون من الأضرار المحتملة لعدم الحصول على ساعات نوم كافية ليلاً، حيث أثبتت الدراسات أنه بالإضافة إلى الحالة المزاجية السيئة وقلة التركيز والتعب والاجهاد، فإن لذلك عواقب وخيمة على الصحة الجسدية، حيث يرفع فرصة الإصابة بأمراض خطرة، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب التاجية، كما يقصر متوسط العمر المتوقع.ويحتاج معظمنا إلى نحو 8 ساعات من النوم الجيد ليلاً حتى يعمل جسمه بشكل صحيح، لكن البعض يحتاج إلى فترة تزيد أو تقل عن ذلك بقليل. وما يهم هو أن تكتشف مقدار النوم الذي تحتاجه ثم تحاول تحقيقه. وكقاعدة عامة، إذا استيقظت متعباً، فمن المؤكد أنك لم تحصل على قسط كاف من النوم.1 - يقوي المناعة: يرفع الحصول على نوم جيد ليلاً من قوة المناعة، وعلى العكس من ذلك، فإن قلة النوم لفترات طويلة يمكن أن تعطل جهاز المناعة لديك، وبالتالي الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بشكل متكرر.2 - يحافظ على الوزن ويساعد على التخسيس: أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات في اليوم يكتسبون المزيد من الوزن ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين يحصلون على أكثر 7 ساعات. والسبب في ذلك هو أن المحرومين من النوم لديهم مستويات منخفضة من الليبتين (هرمون الشعور بالشبع) وزيادة مستويات هرمون الجريلين (الهرمون المحفز للجوع)، بينما النوم الكافي يساعد في إنقاص الوزن.3 - يعزز الصحة العقلية: ليلة واحدة بلا نوم يمكن أن تجعلك عصبياً ومزاجياً في اليوم التالي، فليس من المستغرب أن نقص النوم المزمن قد يؤدي إلى اضطرابات مزاجية طويلة الأمد مثل الاكتئاب واضطراب القلق العام لدى البالغين. وعندما تم مسح الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب لحساب عادات نومهم، اتضح أن معظمهم ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة.4 - النوم يمنع مرض السكري: أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 5 ساعات في الليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري. مما يدل على أن انخفاض جودة النوم يساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تغيير طريقة معالجة الجسم للجلوكوز (السكر)، وعلى العكس، فإن النوم لوقت كاف يحمي من الإصابة بمرض السكري5 - يزيد الدافع الجنسي: تشير الأبحاث إلى أن الرجال والنساء الذين يحصلون على قسط كاف من النوم الجيد تزداد لديهم الرغبة الجنسية (ارتفاع الدافع الجنسي)، وعلى العكس، فإن قلة النوم تجعلهم يعانون من فقدان الاهتمام بالجنس. كما بيّنت الأبحاث أن الرجال الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم (اضطراب يسبب تكرار نوبات الاختناق وتقطع النوم) تنخفض لديهم مستويات هرمون التستوستيرون مما يقلل رغبتهم الجنسية.6 - يقي من أمراض القلب: الحرمان من النوم طويل الأمد مرتبط بزيادة معدل ضربات القلب وزيادة ضغط الدم وارتفاع مستويات بعض المواد الكيميائية المرتبطة بالالتهابات، ما قد يضع ضغطاً إضافياً على قلبك، بينما يحمي النوم الجيد من هذه الحالة.7 - يزيد من الخصوبة: بيّنت بعض الأبحاث أن صعوبة الحمل من آثار الحرمان من النوم لدى كل من الرجال والنساء. مما يدل على أن الحرمان من النوم من مسببات العقم عن طريق تقليل إفراز الهرمونات التناسلية، بينما يزيد إفراز هذه الهرمونات في حال الحصول على وقت كاف من النوم الجيد.من الآثار الأولية لنقص النوم التعب وتعكر المزاج وقلة التركيز وسرعة الانفعال في اليوم التالي. أما بعد ليال عدة من الأرق، فتصبح الآثار النفسية أكثر خطورة، حيث يتشوش عقلك، ما يجعل من الصعب التركيز واتخاذ القرارات ويزيد فرصة الإصابة بالاكتئاب واضطرابات المزاج. وإذا استمر، فقد يؤثر قلة النوم في صحتك العامة ويجعلك عرضة لحالات طبية خطرة، مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.- من دون الحصول على وقت كاف من النوم، ستحدث اضطرابات وخلل في وظائف الجسم الحيوية، مثل: التفكير والذاكرة والحركة والاتزان.- يؤثر في صحة الأسنان: أظهرت دراسة أنه يؤثر على صحة الفم أيضاً. فمن المشاكل التي يشير إليها أطباء الأسنان أن الكثير من الأشخاص يصرون (يضغطون) على أسنانهم من دون وعي في حال كانوا يعانون من قلة وانخفاض جودة النوم.- يزيد التوتر: لنقص النوم علاقة وثيقة مع التوتر، بحيث إن وجود أحدهما يسبب الآخر ويزيد في شدته.لتحفيز الاسترخاء والنعاس، يشير الخبراء إلى فائدة القيام بالأمور التالية:- لو كنت تعاني من التوتر، فقبل الذهاب إلى غرفة النوم استلق مع أخذ وقت مستقطع من دون تفكير في أي أمر.- إغلاق أي جهاز اتصال (هاتف) أو الكمبيوتر أو إبعادها عن غرفة النوم.- مشاهدة برنامج أو فيلم فكاهي أو على الأقل غير عنيف في التلفاز.- قراءة كتاب.- أخذ حمام دافئ قبل النوم.- الحصول على تدليك.- المشي لفترة قصير من الوقت (قبل النوم بساعة على الأقل).