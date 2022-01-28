5 عادات بسيطة للغاية يمكن أن تزيد من الإنتاجية في العمل

تأثرت إنتاجية الكثيرين في العمل على مدار العامين الأخيرين بسبب الجائحة وما صاحبها من تغيرات في أنماط الحياة والعمل، لكن بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإنه يمكن من خلال اتباع بعض أو كل الخطوات البسيطة التالية من استعادة زيادة الإنتاجية في العمل بعدة طرق غير متوقعة بخاصة لمن هم ما زالوا يعملون عن بُعد من منازلهم:1. المشي لمدة 5 دقائقسيؤدي القيام بالمشي بين ساعات العمل لمدة 5 دقائق على الأقل إلى تصفية الذهن بما يكفي للعمل بكفاءة أكبر. ويسهم المشي في تحسين الحالة العامة من خلال تنشيط الدورة الدموية واسترخاء العضلات وزيادة التركيز. ينبغي تحديد عدد مرات للقيام بنشاط المشي لمدة قصيرة باعتبارها فترات كلما كان متاحًا بين ساعات العمل، مما سيؤدي إلى القدرة على إنجاز الكثير من العمل بشكل أسرع وأفضل.2. الاستمتاع بالإجازة ووقت الراحةمن أكبر الأخطاء التي يرتكبها الموظفون هو الرد على رسائل البريد الإلكتروني في غير أوقات العمل، مما يجعل من الصعب الاستمتاع بالإجازة. ومن ثم يصبحون غير قادرين على التخلص من التوتر خلال فترة إجازتهم وينتهي بهم الأمر إلى استمرار الشعور بالإرهاق بل وأكثر من المعتاد.3. التنظيم والترتيبإن تنظيم العمل يجعل كافة المهام أسهل بكثير. ويوجد تطبيقات تنظيمية تقوم بجدولة مواعيد العمل وتنظيمه نيابة عن المستخدم عندما يقوم بإدخال تفاصيل العمل وتحديثه بكل المستجدات والتذكير بمهام اليوم التالي. يتيح إعداد جدول للمهام في الليلة السابقة القدرة على عدم إهدار الوقت واستثمار الطاقة في تحقيق أفضل النتائج بأقل مجهود.4. ساعات النوم