إليكم الحل السحري للقضاء على إرهاق الصباح





لكن يجب أن تنتبه إلى أن اختيار الأطعمة المصنعة المضاف إليها السكر للحصول على الطاقة سيجعلك تشعر بالسوء أكثر فأكثر.



إلا أن الأطعمة الطبيعية الكاملة يمكن أن توفر لك الدفعة التي تحتاجها لتحافظ على شعورك بالنشاط طوال اليوم، على ذمة موقع "إنديان إكسبريس" Indianexpress.



فالفواكه الموسمية الطازجة والخضراوات والمكسرات والبذور والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تملأ جسمك بالمغذيات التي تساعد في مقاومة التعب وتدعمك ليوم كامل.



وإليك الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على مستويات الطاقة لديك: نستيقظ في كثير من الأحيان ونحن نشعر بتعب وإجهاد شديدين، ربما بسبب مجهود بذلناه في اليوم السابق، أو ربما لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو ربما لأن السرير ليس مريحا، أو بدون سبب! فنلجأ سريعاً لفنجان القهوة لكي يعطينا التنبيه اللازم لكي نبدأ يومنا، أو إلى بعض الأطعمة الغنية بالسكر لكي تعطينا الطاقة اللازمة.لكن يجب أن تنتبه إلى أن اختيار الأطعمة المصنعة المضاف إليها السكر للحصول على الطاقة سيجعلك تشعر بالسوء أكثر فأكثر.إلا أن الأطعمة الطبيعية الكاملة يمكن أن توفر لك الدفعة التي تحتاجها لتحافظ على شعورك بالنشاط طوال اليوم، على ذمة موقع "إنديان إكسبريس" Indianexpress.فالفواكه الموسمية الطازجة والخضراوات والمكسرات والبذور والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تملأ جسمك بالمغذيات التي تساعد في مقاومة التعب وتدعمك ليوم كامل.وإليك الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على مستويات الطاقة لديك:

اللوز

اللوز مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة والألياف والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، فهو مليء بفيتامين "B" الذي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم مما يساعد على مقاومة إجهاد العضلات، وتناول حفنة من اللوز كوجبة خفيفة في منتصف الصباح، يمنحك الطاقة اللازمة طوال اليوم.

الموز

الموز هو خيارك الأول أثناء الركض، حيث تحتوي هذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم على كمية جيدة من الألياف، مما يقلل من إطلاق السكر في مجرى الدم، ويوفر مصدرًا كبيرًا للمغنيسيوم والفيتامينات. وسيوفر الموز الناضج المزيد من الطاقة المتاحة بسهولة على شكل سكر، بالمقارنة مع الموز غير الناضج، ولاحظ أن الموز يجب أن يكون أصفر وليس أخضر، فهذه هي الطريقة التي تعرف أن النشا قد تحول إلى سكر ويمكنك هضمه واستخدامه للطاقة بشكل كافٍ. ومن الجيد دائمًا تضمين ثمرة موز في وجبة الإفطار.

السبانخ

السبانخ مصدر جيد لفيتامين "C" وحمض الفوليك والحديد، فكميات متساوية من هذه الفيتامينات والمعادن ضرورية لإنتاج الطاقة. كما أن انخفاض مستويات الحديد، على وجه الخصوص، هو سبب رئيسي للإرهاق. فحاول أن تضيف بعض السبانخ المقلية إلى بيض الصباح، واضغط على القليل من عصير الليمون لتعزيز امتصاص الحديد.

التمور

يتم هضم التمر بسهولة من قبل الجسم، حيث يوفر دفعة فورية من الطاقة، فهي مصدر قوي للكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد. أضف التمر المقطّع إلى طبق فاكهة الصباح، أو أضف بعض التمرات إلى عصيرك الطبيعي لإكسابه الحلاوة.