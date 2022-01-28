صحة

هل تعاني من مشاكل في الأمعاء؟... التوابل قد تكون الحلّ

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:00
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أعلنت الدكتورة يكاتيرينا مورافسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن الكركم يمتاز بتأثيره المضاد للسرطان، ويساهم في تحسين عمل الكبد والجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن استهلاك الكركم بانتظام يساعد على استعادة وظائف الكبد والجهاز الهضمي بكامله.

وتضيف، الكركم مادة مطهرة طبيعية ومضادة للبكتيريا.

وتقول، "بالإضافة إلى ذلك، الكركم مطهر طبيعي للكبد وله تأثير واضح مضاد للسرطان. ويستخدم الآسيويون الكركم في طعامهم وبمثابة علاج لجميع أمراض الكبد".

ووفقا لها، يحفز الكركم عمل كيس المرارة ويحسن عملية الهضم. كما أنه بالإضافة إلى ذلك يحفز عمل الدماغ. ولكن لا ينصح من يعاني من الحساسية ومن يتناول أدوية مضادة لمرض السكري باستخدام الكركم.

( نوفوستي)
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