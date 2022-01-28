14 سرا بسيطا لحرق الدهون... اليكم التفاصيل

ما أبرز العادات البسيطة التي يمكن أن تساعدك في حرق الدهون؟ وكيف تعمل؟ وما نوع السرطان الذي قد يساعد الصوم في علاجه؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.إن الطريق إلى النحافة لا يبدأ بعضوية في نادٍ للياقة البدنية، وإنما باتباع عادات صغيرة تكون مفيدة لجسمك. ونقدم هنا تغييرات وعادات بسيطة من شأنها أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسهولة، وهي:عادات بسيطة لحرق المزيد من الدهون والتخلص من الوزن كرش وزن سمنة بدانة ضحك مشي رياضة إنفوغراف1- مضغ العلكةإلى جانب منحك نفسا منعشا والحفاظ على صحة فمك، يساعد مضغ العلكة على حرق 11 سعرة حرارية كل 12 دقيقة، وذلك وفقا لتقرير في مجلة "ماري كلير" (marieclaire) بنسختها الروسية.2- إصلاح الأعطال البسيطة في سيارتكإن تعلم كيفية إصلاح بعض الأعطال في سيارتك ليس مفيدا في توفير مصاريف الميكانيكي فحسب؛ بل يساعد في الحفاظ على رشاقتك أيضا، فقضاء 30 دقيقة في إصلاح السيارة يحرق 102 سعرة حرارية.3- تحضير العشاء وإعداد المائدةيمكنك في 45 دقيقة خلال تحضير العشاء حرق ما يقارب 102 سعرة حرارية.4- الضحكإن الضحك لا يطيل العمر فحسب، بل يساعد أيضا في خسارة الوزن. وقد تبيّن أن مشاهدة الأفلام والمسرحيات الكوميدية كفيل بحرق سعرة حرارية ونصف في كل دقيقة من الضحك.5- المشي أثناء المكالمات الهاتفيةإذا كنت تعتقد أنها عادة سيئة فأنت مخطئ. على الرغم من أن المشي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية قد يزعج من يحيطون بك، إلا أنه يساعد على حرق 100 سعرة حرارية كل 25 دقيقة، وهذا الأمر جيد جدا خاصة بالنسبة للأشخاص الثرثارين.6- المشي في الصباحقبل تناول فطور الصباح، ينصح بممارسة المشي مثل الخروج في فسحة أو شراء الحليب أو التجول في حديقة منزلك. من شأن هذا التمرين البسيط أن يعطيك دفعة معنوية ونشاطا لبدء يومك. والمشي لمدة 20 دقيقة يحرق 100 سعرة حرارية.7- استعمال الدرج عوضا عن المصعدالمصعد مفيد لربح الوقت عند التنقل من طابق إلى آخر، ولكنه ليس مفيدا للياقة البدنية. في المقابل، يساعد صعود الدرج على حرق ما بين 7 و10 سعرات حرارية.8- تناول الطعام الحارمن المعروف أن تناول الطعام الحار يخلّف شعورا بالحرقان في الفم وربما دموعا في العينين، لكنه يُسرّع عملية التمثيل الغذائي ويحفز حرق السعرات الحرارية في الجسم.9- ركوب الدراجةإن ركوب الدراجة لمدة 15 دقيقة فقط كفيل بحرق 105 سعرة حرارية. ولك أن تتخيّل كيف سيبدو شكلك إذا واظبت على ركوب الدراجة في عطلة نهاية الأسبوع.10- صيد السمكصيد السمك يحرق 100 سعرة حرارية كل 25 دقيقة.11- التأملمن قال إن عليك التحرك فقط لحرق السعرات الحرارية؟ إن الاسترخاء والتنفس بعمق والتزوّد بالأكسجين يمنح جسمك الطاقة لحرق السعرات الحرارية بشكل أفضل.12- البستنةإن تنظيف الحديقة من الأوراق المتساقطة وجني التفاح وقطف الزهور ليس مفيدا للعناية بالحديقة فحسب، بل سيجعلك أيضا تحرق ما لا يقل عن 113 سعرة حرارية في غضون 25 دقيقة.13- شرب عصائر الخضرواتوفقا لخبير التغذية الألماني هنري ‫سيبلايفس فإن عصائر الخضروات أفضل من عصائر الفواكه لإنقاص الوزن؛ نظرا ‫لارتفاع السعرات الحرارية بعصائر الفواكه بفعل محتوى السكر العالي بها ‫مثل عصير التفاح وعصير البرتقال وعصير العنب، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.‫وأوصى سيبلايفس بشرب عصير الكرفس؛ نظرا لأنه قليل السعرات الحرارية ‫ويساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة ويعمل على تنشيط عملية الهضم ‫ويساعد على إنقاص الوزن.‫وأضاف خبير التغذية الألماني أن عصير الزنجبيل يساعد على حرق الدهون، ‫شأنه في ذلك شأن عصير الشمندر الأحمر.14- التركيز على الإينولينوفقا لخبيرة التغذية الألمانية ‫زابينا هولسمان فإن مادة "الإينولين" (Inulin) -التي تندرج ضمن الألياف الغذائية- تساعد على تنشيط الهضم ‫وعلى إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.‫وأوضحت هولسمان أن مادة "الإينولين" تعمل على تعزيز بكتيريا الأمعاء ‫وتنشيط عملية الهضم وعلاج الإمساك، كما أنها تساعد على إطالة الشعور ‫بالشبع والحفاظ على ثبات مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى كونها قليلة ‫السعرات الحرارية.‫وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بمادة "الإينولين" في الخرشوف والهليون ‫والبصل والثوم والكراث والجزر الأبيض.