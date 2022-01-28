أعراض مميزة لـ "كوفيد-19" لا تظهر عند الإصابة بمتحوّر "أوميكرون"... ما هي؟

أعلن الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف، أن الإصابة بمتحور "أوميكرون" نادرا ما تسبب ظهور بعض الأعراض النمطية لمرض "كوفيد-19".وقاق الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك"، "لقد مضى بعض الوقت في متابعة مسار مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بمتحور "أوميكرون". ومع ذلك يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات. فمثلا لا تظهر بعض الأعراض النمطية لمرض "كوفيد-19" عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" أو نادرا ما تظهر لدى المصابين".وأضاف: "من بين هذه الأعراض - ضيق التنفس، لا يعاني منه جميع المصابين بمتحور "أوميكرون" مع أنه من الأعراض النمطية لمرض "كوفيد-19".وقال: "عمليا هذا المتحور لا يصل إلى الرئتين، بل يبقى في القصبات الهوائية، أي في تفرعات الشعب الهوائية. ومع ذلك لا يمكن القول إن التهاب القصيبات عند الإصابة بأوميكرون أفضل بكثير من الالتهاب الرئوي عند الإصابة بمتغير "دلتا" ، ولكنه أقل وطأة".وتابع: "كما أن المصابين بمتحور "أوميكرون، لا يعانون من فقدان حاسة الشم، التي اعتبرت سابقا من الأعراض الرئيسية التي تشير إلى الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد".وختم: "نادرا ما يشكو المصابون بمتحور "أوميكرون" من فقدان حاسة الشم، مع أنه كان بالنسبة للمتغيرات التي حصلت قبل "دلتا" أحد الأعراض الرئيسية، التي كانت تؤكد على الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. ولكن بعد انتشار متغير "دلتا" أصبح فقدان حاسة الشم نادرا بين المصابين، والآن عند الإصابة بمتحور "أوميكرون" بات نادرا جدا".