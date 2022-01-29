صحة

4 بدائل صحية للقهوة.. ما هي؟

Lebanon 24
29-01-2022 | 02:00
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بالنسبة لمعظم عشاقها، تعمل القهوة كوقود يساعدهم على اليقظة والنشاط، فقد يكون مذاق القهوة لذيذًا ولديه القدرة على إبقائك مستيقظًا، ولكنه ليس الخيار الأفضل لك دائمًا، وقد يؤدي تناول كمية زائدة من القهوة إلى حدوث مشكلات صحية، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض البدائل الصحية للقهوة التي يمكن أن تبقيك مستيقظًا أيضًا.

خل التفاح
خل التفاح هو مشروب منخفض السعرات الحرارية لن يبقيك مستيقظًا فحسب، بل سيساعد أيضًا في إنقاص الوزن، يتم تحضير خل التفاح بمساعدة التفاح المخمر ويحتوي على مركب يسمى حمض الأسيتيك وهو مفيد لمرضى السكري، حيث يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ما عليك سوى خلط 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ وتناوله ببطء، ويمكنك أيضًا إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل لجعل المشروب أكثر حلاوة.

الشوكولا ساخنة
من منا لا يحب كوباً دافئاً من الشوكولا الساخنة في ليلة شتاء باردة، حيث أن مزيج الكاكاو مع الحليب هو بديل للقهوة خالى من الكافيين، الشوكولا الساخنة مشابهة للقهوة وهي المشروب المثالي لإيقاظك في الصباح.

العصائر
العصير يعتبر وجبة كاملة في حد ذاته، عند تناوله تشعر وكأنك تتناول عشاء خفيف، ويمكنك صنع العصائر التي تحتوي على الحليب أو الزبادي المعروفة باسم "سموثى"، مثل مزيج الحليب مع الموز وزبدة الفول السوداني والذى يساعدك في الإبقاء مستيقظًا لفترة طويلة، يمكنك أيضًا إضافة التوت أو التفاح أو الفواكه المفضلة لديك إلى الحليب وتناولها.

الحليب الذهبي "حليب الكركم"
الحليب الذهبي هو مشروب هندي تقليدي يستخدم لتوفير الطاقة الفورية التي تبقيك مستيقظًا لفترة طويلة، ويعتبر المكون الرئيسي المستخدم في هذا المشروب هو الكركم، وهو أحد مضادات الأكسدة المذهلة، ويجب تناول الحليب الذهبي ليلاً لأنه يساعد على الهضم وإزالة السموم من الجسم، ويمكنك إضافة القرفة والزنجبيل وحتى مسحوق الفلفل الأسود إلى الحليب لجعله ألذ.
المصدر: اليوم السابع
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