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صحة
طرق فعّالة لتحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب بسرعة
Lebanon 24
29-01-2022
|
08:00
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الاكتئاب من أبرز المشاكل النفسية التي يعاني منها البعض ولكنه يختلف من شخص لآخر حسب درجة الاكتئاب، وهنا تظهر على المريض بعض العلامات حسبما ذكر موقع "healthline.
علامات الاكتئاب
- مزاج مكتئب أو عصبي.
-مشاكل النوم.
-تغيير في الاهتمامات .
-شعور مفرط بالذنب أو صورة ذاتية منخفضة بشكل غير واقعي.
-طاقة منخفضة بشكل ملحوظ.
-تركيز أسوأ بشكل ملحوظ .
-تغيرات في الشهية.
- القلق الشديد.
-أفكار أو خطط أو سلوكيات انتحارية.
نصائح لتحسين المزاج
افعل شيئًا تستمتع به
يمكن أن يدفعك الاكتئاب إلى الاستسلام للتعب، و قد تشعر أنها أقوى من المشاعر السعيدة، حاول التراجع وفعل شيء تحبه يبعث على الاسترخاء.
يمكن أن يكون ذلك من خلال العزف على آلة موسيقية أو الرسم أو التنزه أو ركوب الدراجات.
الاستماع للموسيقى
يمكن أن تكون الموسيقى طريقة رائعة لتحسين مزاجك وتحسين أعراض الاكتئاب، قد تكون الموسيقى مفيدة بشكل خاص عند عزفها في إعدادات جماعية ، مثل فرقة موسيقي.
قضاء وقت في الطبيعة
يمكن أن يكون للطبيعة الأم تأثير قوي على الاكتئاب، ويقترح أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا في الطبيعة قد تحسنوا من صحتهم العقلية.
فقد يقدم التعرض لأشعة الشمس بعض الفوائد و يمكن أن يزيد من مستويات السيروتونين لديك والتي يمكن أن توفر تحسين المزاج.
قضاء الوقت مع المقربين لك
يمكن للاكتئاب أن يغريك بعزل نفسك والانسحاب من أصدقائك وعائلتك ، لكن الوقت الذي تقضيه وجهًا لوجه يمكن أن يساعد في التخلص من هذه الميول، إذا لم تتمكن من قضاء الوقت معًا شخصيًا ، فيمكن أن تكون المكالمات الهاتفية أو محادثات الفيديو مفيدة أيضًا.
حاول تذكير نفسك بأن هؤلاء الأشخاص يهتمون بك قاوم إغراء الشعور بأنك عبء أنت بحاجة إلى التفاعل وهم كذلك على الأرجح.
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