حتى إن لم تكن مريضاً.. 7 علامات تدل على إصابتك بأوميكرون

يحذر خبراء من أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها.ويقول الخبراء إن أعراض أوميكرون تشبه أعراض نزلة البرد، مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالمتحور الجديد ولا تظهر عليهم هذه الأعراض.وحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن تشخيص الإصابة بأوميكرون يعد أكثر صعوبة مقارنة مع المتحورات الأخرى، مضيفة "بيننا أشخاص أصيبوا به ولم يشعروا بنفس الأعراض".وقدّم المصدر 7 أعراض وصفها بـ"الهادئة"، تدل على إصابتك بكورونا، حتى إن لم تكن مريضا:1- كنت تعتقد أنك مصاب بالإنفلونزا، لكن الأمر كان يتعلق بكورونا.2- كنت مريضا ولم تجر فحص كورونا "PCR".3- تساقط الشعر بكميات كبيرة4- مرض أحد أفراد عائلتك5- كنت تعاني من مشاكل في المعدة6- كنت تعاني من التهاب في العين7- كنت تعاني من طفح جلدي غريب أو عدوى على أصابع قدميك.