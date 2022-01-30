صحة

انتبهوا.. الاستحمام بهذا الشكل يفقدكم شعركم!

Lebanon 24
30-01-2022 | 01:00
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ان شعر الرأس يساعد في تحديد هويتنا، معظم حياتنا، لذلك فإن فقدانه يؤثر علينا ويسبب لدى البعض إحباطا، لكن يمكن الحد من ذلك بطريقة بسيطة.

 

ويقول موقع (bestlifeonline) إن تساقط الشعر يبدو منطقيا مع التقدم في العمر، غير أن الأمر ليس حتميا، فالخبر السار هو أن تساقط الشعر ليس خارج سيطرتك تماما.

 

وأضاف أن قيام الشخص بأمور بعينها مثل النظام الغذائي ومستويات التوتر وحتى كيفية الاستحمام يمكن أن تحدث فرقا في مقدار الشعر المتساقط.

 

وقال إن استخدام الماء الساخن لغسل الشعر يساهم في تساقطه.

 

وأثناء الاستحمام، يفقد الإنسان كمية من شعره، ووجدت الأكاديمية الأميركية لطب الجلد أن فقدان ما بين 50- 100 خصلة على مدار اليوم أمر طبيعي، إلا أن الماء الساخن يؤدي إلى زيادة هذا العدد بمرور الوقت.

 

ويعمل الماء الساخن على تدمير بروتين الكيراتين في الشعر، ويزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس مما يجعله جافا وضعيفا.

 

والحل بسيط: اغسل رأسك بالماء الفاتر ويمكنك شطفه أيضا بالماء البارد.

 

إن الماء الدافئ أو الفاتر مثالي لغسل الشعر، لأنه دافئ بما يكفي للمساعدة في إذابة الزيوت من فروة الرأس دون تجفيفها وتجفيف الشعر والجلد، كما يفعل الماء الساخن، بحسب ما يقول الخبراء.

 

ويفضّل استخدام الماء البارد في شطف الشعر، لأنه يساعد في سد طبقة بشرة الشعر، والحفاظ على الرطوبة فيها لمنع تكسرها.

المصدر: سكاي نيوز
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