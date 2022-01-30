صحة

سرطان الثدي... هذه العوامل قد تطوره

Lebanon 24
30-01-2022 | 12:00
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كشفت الدكتورة رانو أزيموفا، أخصائية طب وجراحة الأورام الخبيثة، العوامل الرئيسية المسببة لتطور سرطان الثدي.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في تطور سرطان الثدي، الأكثر انتشارا، هي اختلال التوازن الهرموني وتلوث البيئة ونوعية الطعام الذي تتناوله المرأة.

وتضيف، هذه العوامل تكتشف عادة لدى النساء في المدن الكبيرة. وتشير إلى أن الأورام الخبيثة يمكن أن تنشا نتيجة بداية الحيض مبكرا، وتأخر انقطاع الطمث وكذلك عوامل بيئية ضارة، لذلك تدعو إلى اجراء فحوصات سنوية منتظمة.

وكانت الأخصائية قد كشفت في وقت سابق أعراض وجود ورم في الدماغ، وهي الصداع والدوران والغثيان والتقيؤ و نوبات الصرع واضطراب الكلام وضعف الذراعين أو الساقين، مشيرة إلى أن هذا يعتمد على مكان الورم في الدماغ.


(إزفيستيا)
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