تعانون من الامساك.. اليكم هذه الأطعمة

قالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا هولسمان إن مادة "الإينولين" “Inulin” تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث تعمل هذه المادة، التي تندرج ضمن الألياف الغذائية، على تنشيط الهضم وتساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.وأوضحت هولسمان أن مادة "الإينولين" تعمل على تعزيز فلورا الأمعاء وتنشيط عملية الهضم وعلاج الإمساك، كما أنها تساعد على إطالة الشعور بالشبع والحفاظ على ثبات مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى كونها قليلة السعرات الحرارية.وتشير الدراسات إلى أن مادة "الإينولين" تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بمادة "الإينولين" في الخرشوف والهليون والبصل والثوم والكراث والجزر الأبيض.