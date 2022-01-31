صحة

ما هي الحساسية المختلطة لدى الأطفال؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:00
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قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن بعض الأطفال، الذين يعانون من حساسية من حبوب اللقاح، قد يعانون أيضاً من الحساسية من الأطعمة فيما يعرف "بالحساسية المختلطة".
وذكرت الجمعية الأنواع التي يمكن أن يتعرض لها الطفل والأطعمة الممنوعة عليه وفقاً لنوع الحساسية.
الحساسية من حبوب لقاح البتولا، قد لا يتحمل الفواكه المحتوية على نواة أو بذور مثل التفاح والكرز. كما أن تناول الجزر والكرفس والبندق واللوز قد يؤدي إلى ظهور المتاعب.
الحساسية من العشب، تدل على أنه قد يعاني أيضاً من حساسية من الطماطم والبطيخ.
الحساسية من الشيح، ربما تظهر لديه مشاكل أيضاً عند تناول الموز أو الجزر أو الكرفس أو الكزبرة أو الفول السوداني.
الحساسية من العث، فيمكن أن تظهر لديه مشاكل بعد تناول القشريات والرخويات.
الحساسية من اللاتكس، تدل على أنه يعاني من حساسية من الأفوكادو والطماطم والموز والمانجو والفواكه الحمضية.
الأعراض والعلاج
وتتمثل أعراض هذه الحساسية في العطس وسيلان الأنف والحكة والطفح الجلدي وزيادة إفراز الدموع. وفي الحالات الشديدة قد يعاني الطفل من ضيق تنفس.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض مع إعداد قائمة بالأطعمة، التي تظهر معها.
ويمكن علاجها بالأدوية مثل مضادات الهستامين والكورتيزون،  وبالعلاج المناعي للحساسية، بالإضافة إلى تجنب مسبباتها. 
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