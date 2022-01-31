صحة

بعد الشفاء من كورونا... انتبهوا من هذه الأمراض

Lebanon 24
31-01-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-913253-637792264681396787.jpg
Doc-P-913253-637792264681396787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة أجراها خبراء المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا، أن الأشخاص الذي يعانون من متلازمة ما بعد "كوفيد-19" يعانون من تشوهات في البنية المجهرية للرئة.

ويشير تقرير الخبراء المنشور في موقع مركز أكسفورد للبحوث الطبية، إلى أن الخبراء اكتشفوا لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد "كوفيد-19" أمراضا رئوية من الصعب تشخيصها، حيث يعانون من صعوبة نقل الغازات في الدم.

وقد شارك في هذه الدراسة العلمية 36 متطوعا منهم 13 سالمين، وبعضهم أصيبوا بالشكل الخفيف لمرض "كوفيد-19"، ومع ذلك يشكون من ضيق التنفس حتى بعد مضي عدة أشهر على شفائهم.

وجاء في التقرير، "تمكن الباحثون بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي وغاز الزينون مفرط الاستقطاب، من تشخيص اضطراب عملية تبادل الغازات لدى المرضى الذين أصيبوا بـ "كوفيد طويل المدى" ولم يرقدوا في المستشفى".

ويؤكد الباحثون على أن التقليدية في الفحص بما فيها التصوير المقطعي لم تكشف أي تشوهات لدى المرضى.
ووفقا للباحثين، لم تحدد عواقب هذه الحالة، لذلك فإن الأمر يتطلب مزيدًا من البحث في هذا المجال.

الرئتان على اليسار طبيعيتان عند إجراء الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب المنتظم، ولكن تلك الموجودة على اليمين، باستخدام فحوصات الزينون بالرنين المغناطيسي، تظهر انخفاضا في نقل الغاز من الرئتين.
(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-01-31
12:00 | 2022-01-31
08:00 | 2022-01-31
07:00 | 2022-01-31
05:00 | 2022-01-31
02:00 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website