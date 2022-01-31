صحة

بعض المشاكل في الاعين... لا بد من علاجها

Lebanon 24
31-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-913257-637792266164750384.jpg
Doc-P-913257-637792266164750384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غالبا ما توصف العين بأنها مؤشر رئيسي لصحة الفرد، ومع انخفاض مرونتها بسبب الشيخوخة، يصبح من الصعب عليها تشكيل نفسها بطريقة صحيحة من أجل النظر إلى الأشياء القريبة منها، مثل القراءة.

وقد تؤدي بعض الحالات الصحية المتعلقة بالعين إلى فقدان البصر في حال تركت دون علاج.

ومن بين هذه المشكلات، نجد انفصال الشبكية، وهي حالة طارئة تبدأ فيها طبقة حرجة من الأنسجة أو الشبكية الموجودة في مؤخرة العين بالانسحاب بعيدا عن طبقة الأوعية الدموية التي تزودها بالأكسجين والمواد المغذية.

وهناك أسباب عديدة لانفصال الشبكية. ومع ذلك، فإن الأسباب الأكثر شيوعا تشمل الشيخوخة أو إصابة العين.

وكلما استمر انفصال الشبكية لفترة أطول دون علاج، زاد خطر الإصابة بفقدان دائم في الرؤية في العين المصابة.

ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، تشمل أعراض انفصال الشبكية ما يلي:

- الظهور المفاجئ للعديد من العوائم، بقع صغيرة يبدو أنها تنجرف عبر مجال رؤيتك

- ومضات من الضوء في إحدى العينين أو كلتيهما (تصوير ضوئي)

- رؤية مشوشة

- انخفاض تدريجي في الرؤية المحيطية (على الجانبين)

وقال المعهد الوطني للعيون: "هناك ثلاثة أنواع من انفصال الشبكية، وهي انفصال الشبكة الذاتي، وانفصال الشبكة النضحي وانفصال الشبكة الشدي".

وأوضح الموقع الصحي: "كل نوع يحدث بسبب مشكلة مختلفة تؤدي إلى ابتعاد شبكية عينك عن مؤخرة العين".

هل أنت معرض لخطر الإصابة بانفصال الشبكية؟

توجد مجموعة من العوامل المساهمة في زيادة خطر الإصابة بهذه الحالة الصحية، والتي تشمل:

- إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لانفصال الشبكية من قبل

- إذا تعرضت لإصابة خطيرة بالعين

- إذا أجريت جراحة في العين، مثل جراحة علاج إعتام عدسة العين

- قصر النظر الشديد وخاصة النوع الحاد الذي يسمى قصر النظر التنكسي

- انفصال الجسم الزجاجي الخلفي (عندما ينسحب السائل الشبيه بالهلام في مركز العين بعيدا عن الشبكية)

- بعض أمراض العيون الأخرى، بما في ذلك انشقاق الشبكية (عندما تنفصل الشبكية إلى طبقتين) أو تنكس الشبكية (ترقق الشبكية).

وللحفاظ على صحة العين حتى مع زيادة وقت الشاشة، ينصح جراح العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، أليكس لونيدس، بمارسة قاعدة 20-20-20 من خلال النظر بعيدا عن شاشتك كل 20 دقيقة، إلى مسافة 20 قدما (6 أمتار) لمدة 20 ثانية.

كما يجب أيضا وضع شاشة الكمبيوتر أو غيرها من الشاشات الإلكترونية على بعد 50 سم إلى 65 سم من عينيك، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء، والحفاظ على الرطوبة.

( إكسبريس) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-31
14:00 | 2022-01-31
10:00 | 2022-01-31
08:00 | 2022-01-31
07:00 | 2022-01-31
05:00 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website