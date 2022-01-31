صحة

المضادات الحيوية... اليكم بعض سلبياتها

Lebanon 24
31-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-913258-637792267667163018.jpg
Doc-P-913258-637792267667163018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء بريطانيون، وجود علاقة بين تناول المضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتشير مجلة British Journal of Cancer، إلى أن علماء جامعة أبردين البريطانية اكتشفوا أن تناول المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان القولون لدى الشباب.

وتضيف، شارك في الدراسة التي أجراها علماء الجامعة البريطانية حوالي 40 ألف شخص (7903 منهم مصاب بالسرطان و 30418 سالمين). وكان على الباحثين مقارنة تواتر تناول المضادات الحيوية بتأثير عوامل أخرى.

واتضح للباحثين، أن المضادات الحيوية ليست مرتبطة بسرطان المستقيم، ولكنها مرتبطة بسرطان القولون. وأن خطر الإصابة يزداد بنسبة 50 بالمئة لدى الأشخاص الذين هم دون الخمسين من العمر، وبنسبة 9 بالمئة لدى الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.

ويفترض الباحثون، أن سبب هذه العلاقة هو تأثير المضادات الحيوية في أنواع مختلفة من البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي إلى تغيير النشاط البكتيري واضطراب وظيفة المناعة الطبيعية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه أول دراسة تربط استخدام المضادات الحيوية بخطر الإصابة بسرطان القولون في وقت مبكر. ووفقًا للبيانات الموجودة ، يتم تسجيل نمو لهذا النوع من السرطان بمعدل لا يقل عن 3 ٪ سنويًا. ويشخص هذا المرض بين الذين عمرهم دون 50 سنة متاخرا لذلك تكون حالتهم أسوأ مقارنة بالذين فاقت أعمارهم 50 سنة.

واستنادا إلى هذه النتائج يوصي الخبراء والأطباء المرضى بتقليل تناول المضادات الحيوية، لأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصةً لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا. كما يجب تناول المضادات الحيوية فقط في حالات الضرورة، والالتزام بتناول الجرعة بموجب وصف الطبيب فقط.
 
(نوفوستي) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-31
12:00 | 2022-01-31
10:00 | 2022-01-31
08:00 | 2022-01-31
07:00 | 2022-01-31
05:00 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website