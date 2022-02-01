هل الصداع القوي يدل على الاصابة بأوميكرون؟

مع استمرار انتشار متغير أوميكرون في أنحاء العالم أصبح من الواضح أن بعض أعراض أوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات السابقة لكورونا، حيث أبلغ الناس عن الأعراض الشبيهة بالبرد وعدم وجود أعراض فقدان حاسة الشم والتذوق، وهناك عرض واحد على وجه الخصوص هو أكثر أعراض متغير أوميكرون شيوعاً، وهذا العرض هو الصداع، بحسب موقع " goodhousekeeping".وتسرد البيانات المبكرة من المملكة المتحدة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية BMJ الصداع كأحد أكثر أعراض أوميكرون شيوعًا، إلى جانب سيلان الأنف والتعب علاوة على التقارير القصصية عن الصداع المرتبط بأوميكرون.تُظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بولاية واشنطن الأسبوع الماضي مدى شيوع الصداع مع أوميكرون: أفاد 65٪ من المرضى بوجود صداع ، مما يجعله أكثر الأعراض شيوعًا.لماذا قد يسبب متغير أوميكرون الصداع؟من المهم ملاحظة أن الصداع ليس عرضًا جديدًا لفيروس كورونا، حيث تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الصداع هو أحد أكثر أعراض كورونا شيوعًا وتشمل الأعراض الأخرى:-حمى أو قشعريرة-سعال-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس-إعياء-آلام في العضلات أو الجسم-فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم-إلتهاب الحلق-احتقان أو سيلان الأنف-الغثيان أو القيء-إسهالومع ذلك، يشير الكثيرون إلى أن الصداع يبدو أكثر شيوعًا مع أوميكرون مما كان عليه مع دلتا والمتغيرات الأخرى ، كما أن البيانات تدعم ذلك.العديد من فيروسات الجهاز التنفسي - بما في ذلك كورونا - تسبب الصداع، ووفقاً للأطباء يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لحدوث ذلك مع أوميكرون.الفكرة العامة هي أن جسمك يعاني من تفاعل التهابي أثناء محاربة الفيروس، والصداع مع التعب والحمى وعلامات أخرى كلها جزء من مجمع الأعراض الالتهابية.لكن يبدو أن أوميكرون على وجه الخصوص يركز أكثر على الجهاز التنفسي العلوي ، والذي يتضمن الجيوب الأنفية والصداع يحدث عادة مع التهاب الجيوب الأنفية أضف عوامل أخرى مثل التوتر الناتج عن الإصابة بكورونا.كيف يبدو صداع متغير أوميكرون لكورونا؟وصداع أوميكرون "من المرجح أن يكون أماميًا"، مما يعني أنك ستشعر به على الأرجح في جبهتك مقابل مؤخرة رأسك، يمكنك أيضًا النقر على الجيوب الأنفية في جبهتك وعظام الوجنة لديك وتشعر بالألم.الصداع بمفرده ليس دليلا على كورونا، لكن إذا أصبت بصداع مع أعراض كورونا الأخرى، فإن الوقت قد حان لإجراء اختبار كورونا.