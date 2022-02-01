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صحة
برودة القدمين... عواقب غير متوقعة
Lebanon 24
01-02-2022
|
14:00
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يقول الدكتور أندريه أوفيمتسوف، جراح وأخصائي أمراض الأوردة والصدمات، نسمع دائما نصحية بضرورة الحفاظ على دفء القدمين. فما خطورة برودة القدمين؟
يشير الأخصائي في حديث إلى راديو "سبوتنيك" إلى أن تعرض الأطراف السفلى للبرد يشكل فعلا خطورة على صحة الإنسان، لأنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل.
ويقول، "يؤثر تبريد القدمين سلبا في غشاء المفاصل، الذي يمكن أن يصاحبه لاحقًا الألم، و حركة محدودة للساقين. قد يصاب الشخص بالتهاب المفاصل، وقد يحدث حتى تشوه في المفاصل".
ويضيف، إن تعرض القدمين للبرودة خلال فترة طويلة، يؤثر سلبا في حالة الأوعية الدموية أيضا.
ويقول، "تعرض القدمين للبرد خلال فترة طويلة يؤثر سلبا في جدران الشرايين وقد يسبب التهابها. يتبع ذلك ظهور إصابات دقيقة في الأوعية وتغيرات في جدارها، الداخلي، ما يسبب تراكم اللويحات وبالتالي اضطراب امدادات الدم، الذي بدوره يؤدي ألى التهابات وأمراض جلدية بما فيها النخر عند التعرض للبرد فترة طويلة".
وينصح الطبيب لتجنب هذه المخاطر، بتدفئة القدمين.
ويقول، "يمكن تدفئة القدمين والأطراف السفلى بارتداء ملابس داخلية وجوارب خاصة وأحذية جلدية مبطنة بالفرو، عموما يمكن تدفئتها بأي شيء يعطي حرارة أو يحافظ على حرارة الجسم. وبمساعدة هذه الملابس والعناصر يمكن الحفاظ على درجة حرارة مريحة للمفاصل والأوعية الدموية. كما من الضروري عند البقاء فترة طويلة في الشارع، التحرك باستمرار وعدم الوقوف ساكنا".
( نوفوستي)
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