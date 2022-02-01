صحة

هذه الفئات يمكن أن تعاني من سكتة دماغية بعد الاصابة بـ"كورونا"؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 05:39
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وفقًا لطبيب الأعصاب سيميون بروكوبينكو، هناك فئات من المرضى معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
 
وأضاف أنه يمكن أن يأخذ مرض كوفيد شكل التهاب جهاز، وفي هذه الحالة يكون هناك احتمال حدوث جلطات دموية.
وحذّر طبيب الأعصاب من أنه "إذا تناول الشخص مضادات التخثر بعد الإصابة بفيروس كورونا، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يزيد".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة من سكتة دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا. في هذه القائمة:
 
• أمراض الأوعية الدموية الدماغية
•داء السكري
• اضطرابات ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)
المصدر: سبوتنيك
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