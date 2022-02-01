طريقة سحرية للتخلص من دهون البطن

كشفت خبيرة التغذية الأميركية إيرين بالينسكي-واد عن تمرين يساعد على التخلص من دهون البطن.وقالت الخبيرة لموقع "لا تأكل ذلك، كل هذا" الطبي: "غالبًا ما تترسب الدهون في هذه المنطقة من الجسم بسبب خلل في هرمونات التوتر. لتجنب هذا، عليك أن تهدأ".وللقيام بذلك، أوصت بالينسكس-واد بممارسة ما يُعرف بالتنفس من البطن: أخذ أنفاس عميقة من خلال أنفك حتى ترتفع بطنك، وتحبس أنفاسك لبضع ثوان ثم الزفير من خلال شفاه مدببة.وتابعت: "الإجهاد ليس السبب الوحيد الذي يؤدي إلى ترسب الدهون في البطن. لمحاربة الوزن الزائد، وأنصح بمراقبة تكوين الطعام وتناول المزيد من البروتين وتقليل تناول الكربوهيدرات والسكر، بالإضافة إلى المشي يوميا".