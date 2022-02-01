صحة

طريقة سحرية للتخلص من دهون البطن

Lebanon 24
01-02-2022 | 16:00
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كشفت خبيرة التغذية الأميركية إيرين بالينسكي-واد عن تمرين يساعد على التخلص من دهون البطن.
وقالت الخبيرة لموقع "لا تأكل ذلك، كل هذا" الطبي: "غالبًا ما تترسب الدهون في هذه المنطقة من الجسم بسبب خلل في هرمونات التوتر. لتجنب هذا، عليك أن تهدأ".
وللقيام بذلك، أوصت بالينسكس-واد بممارسة ما يُعرف بالتنفس من البطن: أخذ أنفاس عميقة من خلال أنفك حتى ترتفع بطنك، وتحبس أنفاسك لبضع ثوان ثم الزفير من خلال شفاه مدببة.

وتابعت: "الإجهاد ليس السبب الوحيد الذي يؤدي إلى ترسب الدهون في البطن. لمحاربة الوزن الزائد، وأنصح بمراقبة تكوين الطعام وتناول المزيد من البروتين وتقليل تناول الكربوهيدرات والسكر، بالإضافة إلى المشي يوميا".
المصدر: سبوتنيك
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