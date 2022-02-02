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صحة
فيديو مخيف.. هذا ما تفعله 10 سجائر في رئتيك
Lebanon 24
02-02-2022
|
16:00
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رصدت تجربة صورت بالفيديو، الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه مجرد تدخين 10 سجائر في رئتيك.
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن التدخين يعد واحدا من أكبر أسباب المرض والوفاة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن نحو 7 من أصل كل 10 حالات سرطان رئة ناتجة عن التدخين
وأضافت أن هناك عددا لا يحصى من المخاطر المرتبطة بالتدخين، في ذلك سرطانات الفم والكلى والكبد.
ولتبين أثر التدخين، أجرى الطالب الباكستاني، محمد أحمد (26 عاما)، تجربة صغيرة لتوضيح ما يمكن أن تفعله 10 سجائر فقط في الرئتين.
وفي التجربة، جلب أحمد زجاجة بلاستيكية فيها مياه، ووضع قطعة قطنية في عنقها، ثم جلب غطاءً وثقبه.
والخطوة التالية كانت تثبيت سجارة في الزجاجة، ثم أشعل السيجارة، وكرر التجربة 10 مرات.
وفي كل مرة يشعل فيها أحمد السيجارة، كانت الزجاجة تمتلء بالدخان، إلى درجة أن لا يمكن رؤية المياه أو الرؤية عبر الزجاجة.
وكان لافتا أن لون القطعة القطنية تحول إلى اللون الأصفر والجزء العلوي منها يميل إلى اللون البني مع انتهاء التجربة، وعندما أزال الغطاء كانت مبللة بالكامل.
وقال أحمد إن تحول لون القطن الأبيض يظهر ما يجري في رئتيك، وما على جسدك أن يتعامل معه.
وأضاف:"لقد صُدمت بالنتيجة. هذا ما يمكن أن يحدث في رئتيك".
وأوضح: "الرئتان تؤديان وظيفة التنظيف الذاتي وتحمي الجسم من الغبار والحطام الناتج عن التنفس الطبيعي في البيئة".
وأكد أنهه ليس من المفترض أن يغمرهما المدخن بالسجائر على مدار الساعة.
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