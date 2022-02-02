3 أخطاء جسيمة تضرّ بشرتك.. ما هي؟

يحتاج الحصول على بشرة جميلة روتيناً خاصاً يعتمد على سلوكيات صحية، ويشير الاختصاصيون إلى أن بعض الأخطاء التي نرتكبها من دون وعي، أثناء التعامل مع البشرة يؤدي إلى الإضرار بها. وفيما يلي أكثر الأخطاء شيوعاً وكيف يمكن تفاديها؟1- النوم بمواد التجميلهذا الخطأ هو الأسوأ على الإطلاق، فعدم إزالة الماكياج قبل النوم، يؤدي إلى شيخوخة البشرة بشكل أسرع، كما يجعلها باهتة أكثر. في الواقع تسدّ جزيئات الماكياج مهما كانت صغيرة، المسام. وخلال الليل، تتجدد أجسامنا وتعمل خلايا بشرتنا كثيراً لتنظيفها ومن دون إزالة مساحيق التجميل، تفشل هذه الخلايا في تجديد نفسها وتنتهي بالاختناق.الحل: مهما كنت متعبة يجب ألا تتجاوزي مرحلة إزالة الماكياج، وينبغي أن تكوني جاهزة بمواد العناية الجيدة، حتى تكون هذه المرحلة ممتعة بالنسبة لك وسترين النتائج على المدى البعيد.2- عدم تنظيف البشرةيرافق التنظيف دوماً عملية إزالة الماكياج، ويستحيل أن تتمكن الخلايا من التجدد، إن لم تحصل على حاجتها من الاكسجين لذلك ينبغي استكمال عملية تنظيف البشرة، وإلا ظهرت الخطوط الدقيقة، بشكل بارز على الوجه وأصبحت البشرة باهتة ومتعبة.الحل: هناك عدة مدارس تخص التنظيف، فهناك من تؤيد التنظيف الكلاسيكي ولكن الفعال، وهناك من تفضل التنظيف المزدوج على الطريقة الآسيوية حيث تكتفي النساء بشطف وجوههن بالماء، وهذه التقنية الأخيرة موجهة للنساء اللواتي لا يستخدمن الماكياج، ولكنهن بحاجة الى التخلص من الملوثات التي تتراكم على البشرة.3- عدم الحماية من أشعة الشمسمن الصعب اليوم التفكير في الخروج من دون وضع كريم حماية من الشمس، لكن البعض ينسى وضع الحماية الكافية على الشاطئ أو اثناء الاجازات، أو حتى عند الجلوس في الشرفة لشرب القهوة صباحاً.الحل: ينصح الاختصاصيون بعدم استخدام زيوت التسمير التي تعتبر خطرة جداً بالنسبة للبشرة، واستعمال كريم حماية من الشمس لا تقل درجة حمايته عن 30 بالنسبة للبشرة البيضاء، والأفضل هو اصطحاب كريم الحماية الى كل مكان، واستخدامه كل ساعتين لضمان الحماية الكاملة حتى في المكتب.