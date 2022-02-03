صحة

إنتاج أول قطعة لحم نباتية كاملة في العالم... (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2022 | 16:00
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أنتجت شركة "ريدفاين" الإسرائيلية أول قطعة لحم كاملة في العالم مصنعة من مواد نباتية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.
وقالت شبكة "يورو نيوز"، إنه تم مؤخرا تنظيم غداء ضخم في لندن لتذوق "اللحوم النباتية الجديدة" حيث تمت دعوة 50 طاه ومالك مطعم وناقد طعام.
وأبدى معظم الحضور إعجابهم بجودة اللحوم الجديدة، وجاء من بين الحضور دانيال غالميش، كبير الطهاة الحائز على نجمة ميشلان، الذي قال: "لقد جربت كفتة الضأن ووجدت أن الطريقة التي يمكنهم من خلالها إعادة تكوين الملمس والنكهة ممتعة. على الرغم من أن النكهة ليست قوية مثل اللحم العادي، ولكن أعجبتني طريقتهم في إعادة تكوين الجزء الغض منه والملمس موجود تقريبا".
 
 
 
يأتي إنتاج اللحوم النباتية الجديد في إطار مساعي شركة "ريدفاين" لإقناع آكلي اللحوم بكثرة بتقليل استهلاكهم للحوم الحمراء، جاء ذلك بعدما قام فريق البحث والتطوير في الشركة بدراسة قطع حقيقية من اللحوم وطوروا نظام ذكاء اصطناعي لمحاكاة نسيج اللحوم.
 
وأكدت الشركة أنها تستخدم مجموعة من التقنيات المسجلة عبر ملكية حاصلة على براءة اختراع ومكونات نباتية، من بينها الحمص، كما أن هناك ألوان طبيعية مستخلصة من الفواكه والخضروات تمنح اللحوم اللون النموذجي المعروف في المنتج الحيواني.
وتعتزم شركة "ريدفاين" افتتاح مصنع جديد في الأشهر المقبلة في هولندا، من المقرر أن ينتج 5000 طن من اللحوم الجديدة سنويا، وتصل تكلفة "اللحوم الجديدة" لحوالي 25 جنيها إسترلينيا للكيلوغرام الواحد ويقترح مطعم "شوتو مات"، الذي احتضن حدث التذوق، إضافة اللحوم الجديدة إلى قائمة الأطباق التي يقدمها.
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