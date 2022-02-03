صحة

لماذا يبدو الوجه منتفخاً في الصباح؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 23:00
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في طريقك إلى الحمام في الصباح الباكر، ماذا ترى عندما تنظر إلى المرآة؟ بالنسبة للكثيرين منا هذه ليست الصورة الأفضل. علامات الوسادة على وجنتك وشعرك يبدو كالإعصار. ومع ذلك، إذا كنت قادراً على تركيز رؤيتك ولاحظت أن وجهك منتفخ قليلاً، أو بشكل لا يصدق، أكثر من الليلة السابقة، فقد حان الوقت للعب دور المخبر الصحي.
دعنا نستبعد بعض الأسباب الأكثر إثارة للقلق وراء انتفاخ الوجه أولاً. يمكن أن يكون تورم الوجه علامة رئيسية على أن لديك حساسية تجاه شيء أكلته أو شيء من حولك.
إذا كان الانتفاخ مصحوباً بصعوبة في التنفس، فاتصل بطبيب مختص على الفور. إذا لم يتم حظر مجرى الهواء لديك واستبعدت أي حساسية، فقد يكون انتفاخ وجهك في الصباح الباكر نتيجة لحالة طبية أساسية. وهناك أسباب أخرى منها:
قلّة النوم
اسأل نفسك، إذا كان الانتفاخ مزعجاً، عما إذا كنت قد حصلت على القدر الطبيعي من النوم في الليلة السابقة؟ أو ربما انحرفت عن نمط نومك المعتاد؟ مهما كان سبب اضطراب النوم، فقد يكون سبباً للانتفاخ الزائد حول عينيك وفكك. تشرح اختصاصية الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك الدكتورة فرانشيسكا فوسكو لموقع Well + Good: "إن النوم يشفي الجسم ويزيل السموم". وتتابع: "عدم الحصول على قسط كاف من النوم يسبب ضغطاً على الجلد وقد يساهم في احتباس الماء والانتفاخ".
الجفاف
قد يكون المظهر المنتفخ في الصباح ناتجاً أيضاً عن الجفاف أو عن وضع نومك. قد يكون ذلك بسبب الوضع الذي تنام فيه، ونوع الوسادة المستخدمة، والمياه أو السوائل التي تتناولها أثناء النهار. أيضاً، هناك إعادة توزيع السوائل على الوجه عندما نكون في وضع أفقي مستلق،» بحسب قول طبيب الأمراض الجلدية الدكتور أبراتيم جويل لمجلة فوغ.
قلة التمارين
قد يكون سبب انتفاخ الوجه في الصباح هو قلة التمارين الرياضية. تفتح التمارين مسام الجلد وتزيد من إمداد الجلد بالدم. ونتيجة لذلك، يُفرز الماء والملح من الجسم كعرق. وهذا يحافظ على توازن الماء والملح في الجسم ويقلل الانتفاخ. لذلك من المهم أن يكون لديك أسلوب حياة نشط للحفاظ على هذا التوازن وتجنب انتفاخ الوجه.

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