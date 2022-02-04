فقدان الوزن يحمي من سرطان القولون

سرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضاً بسرطان الأمعاء، هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال، والثاني عند النساء في أنحاء العالم. يصيب عادةً البالغين الأكبر سنّاً، لكنه يمكن أن يظهر في أي عمر.يبدأ هذا السرطان في صورة تكتُّلات صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تُسمَّى سلائل تتكوَّن بداخل القُولون أو المستقيم، وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانية من دون أن يَنتُج عنها أي أعراض. من هنا تأتي أهمية الاكتشاف المبكر وكذلك إطلاع المرضى بشكل أفضل على عوامل الخطر، للحدّ منها.ومن أبرز عوامل الخطر التي تم اكتشافها حتى اليوم ـــ إضافة إلى الاستعدادات الوراثية ـــ النظام الغذائي غير السليم وزيادة الوزن.وبينما يوصي الأطباء عموماً بإنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، لم يتم إجراء أي دراسات حتى الآن حول العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم BMI وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.وتُعدّ الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة JNCI Cancer Spectrum الأولى من نوعها، إذ إنها تقيّم تغيّر الوزن (زيادة الوزن وفقدان الوزن) على مدى ثلاث فترات من البلوغ وتربطها بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم.واستخدم الباحثون بيانات الوزن المبلغ عنها ذاتياً في تجربة لفحص سرطانات البروستات والرئة والقولون والمبيض. وتم تجنيد 154942 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و74 عاماً في الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001 لتقييم فعالية طرق الفحص والاكتشاف المبكر المختلفة في منع الوفاة من هذه السرطانات. وقد تم فحص المشاركين المصابين بسرطان القولون والمستقيم في بداية التجربة، ومرة أخرى بعد 3 أو 5 سنوات. وكشف تحليل نتائج الدراسة أنّ فقدان الوزن مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بورم القولون والمستقيم بنسبة %46. وهذا ينطبق بشكل خاص على البالغين الذين كانوا يعانون أساساً من زيادة الوزن أو السمنة.وأفاد الباحثون أيضاً بأن زيادة الوزن في مرحلة البلوغ، خاصةً الزيادة بأكثر من ثلاث كيلوغرامات على مدى خمس سنوات، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالورم السرطاني.وتوضح كاثرين هيوز باري، الكاتبة الرئيسية للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن تجنب زيادة الوزن في مرحلة البلوغ قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بنمو ورم سرطاني في القولون والمستقيم".