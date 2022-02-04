هذه الأطعمة تعزّز سيولة الدم.. تعرّف إليها

يواجه البعض مشكلات في الدورة الدموية، تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض في القلب أو الدماغ، وقد ينتهي البعض بشلل الأطراف، لكن تفادي تفاقم الحالة ممكن، وفق تقرير نشرته مجلة Nutrition، وذلك من خلال المداومة على تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وحتى أنواع من الشاي، وكلها تسمح بشكل فعال في تحسين الدورة الدموية وتعزيز سيولة الدم بشكل طبيعي.1 ــ الشوكولاتة مضاد طبيعي للتخثّرتعتبر الشوكولاتة حليفاً للدورة الدموية، فالكاكاو يحتوي على مركبات الفلافونويد والإيبيكاتيشين المفيدة للصحة، وأما مركب البوليفينول، الذي تحتوي عليه الشوكولاتة الداكنة بكمية كبيرة، فيمنحها خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة.ووفق دراسة حديثة نشرت نتائجها في Nutrition Research، فإن للشوكولاتة الداكنة فوائد كبيرة على الدورة الدموية، إذ إنها تعزّز حالة تشوه الخلايا الدموية الحمراء، وهي خاصية مهمة لتحسين الدورة الدموية وتوافر الأكسجين للأنسجة، بفضل مركب البوليفينول، كما أن للشوكولاتة الداكنة فوائد على المدى الطويل، فهي تعزز أيضاً قدرة الجسم على إنتاج أوكسيد النتريك الذي يعتبر موسعاً للأوعية الدموية.2 ــ الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مركب يحفز الدورة الدموية في الشرايين والأوعية، مما يسمح بالتقليل من أمراض القلب والشرايين. ففي دراسة تبين للباحثين أن تناول مكملات تحتوي هذا المركب لمدة أسبوعين زاد تدفق الدم بنسبة 8 في المئة بعد ساعتين من تناولها فقط.3 ــ الحمضياتيحتوي البرتقال وغالبية الحمضيات عموماً، على مركب هيسبيريدين، وهو مضاد أكسدة، له أثر مفيد جداً على التهاب وتمدد ومقاومة الأوعية الدموية، وعليه فهو يحسّن الدورة الدموية. ويسمح استهلاك عصير البرتقال خصوصاً بخفض ارتفاع الضغط الدموي.4 ــ الأطعمة الغنية بأوميغا3تساهم الأحماض الدهنية أوميغا3 في زيادة تدفق الدم، ويمكن أن تحسّن تمدد الشرايين، وهي متوافرة بشكل كبير في الأسماك، وأيضاً في زيت بذور اللفت والجوز واللوز والبندق وبذور الكتان.5 ــ الثوم والبصليعتبر الثوم مسيلاً طبيعياً للدم، إذ يتميز بخصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة بفضل مادة الاليسين التي يحتوي عليها. وكانت دراسات أظهرت أن مستخلص الثوم المعمر له مفيد جداً في حالات ارتفاع الضغط الدموي وتصلب الشرايين. ويمكن استهلاك الثوم نيئاً أو في شكل مسحوق أو مكمل غذائي. وأما البصل الأصفر والأحمر فيحسّن هو الآخر الدورة الدموية وسيولة الدم بفضل مادة الكيرسيتين التي يحتوي عليها، لذلك لا تترددوا في إضافته إلى أطباقكم.6 ــ التوابلالتوابل غنية بمضادات الأكسدة، وبعضها يتميز بتحسين الدورة الدموية، مثل الزنجبيل، فالأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 2 إلى 4 غرامات يومياً من الزنجبيل، هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يساعد الفلفل الأسود والكركم أيضاً في تحسين الدورة الدموية، لذلك احرصوا على استخدام هذه التوابل في الطبخ بشكل دائم.