صحة

تراكم الدهون في منطقة البطن... خطر يهدد حياتك

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-914831-637795734168338578.jpg
Doc-P-914831-637795734168338578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


كشفت الدكتورة كسينيا سيليزنيوفا، خبيرة التغذية الروسية، رئيسة قسم التغذية في المركز الطبي الأوروبي، عن الأمراض المستعصية التي تسببها السمنة.

وتشير الدكتورة، إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن ليس قبيحا فقط، بل هو خطر على الصحة. بحسب موقع inc-news.ru.

وتضيف، إن تراكم الدهون المفرط في منطقة البطن، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء الداخلية.

وتقول، "المقصود تشحم الكبد والقلب والبنكرياس، ما يجعل هذه الأعضاء غير قادرة على أداء وظيفتها بالصورة المطلوبة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه نتيجة للسمنة يمكن أن يصاب الشخص بمرض السكري والعقم ونقص تروية القلب ومشكلات في المفاصل والهرمونات. لذلك، تنصح كل من يعاني من السمنة تخفيض وزنه تدريجيا وبعقلانية.

( نوفوستي) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-02-04
15:18 | 2022-02-04
14:00 | 2022-02-04
10:00 | 2022-02-04
08:18 | 2022-02-04
08:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website