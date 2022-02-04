صحة

ستستمر حتى بعد التعافي من الإصابة... الكشف عن أعراض جديدة لـ"أوميكرون"!

Lebanon 24
04-02-2022 | 05:37
A-
A+
Doc-P-914850-637795752202468622.jpg
Doc-P-914850-637795752202468622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوما بعد يوم، يكتشف العالم أعراضا جديدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي يعرف بتفيشه السريع مقارنة بالمتحورات السابقة.

وذكر موقع "fingerlakes1" أن الآلام في الرأس وأسفل الظهر والعضلات صارت من أكثر الأماكن التي تشهد شعور الألم بالعضلات، بعد الإصابة بالمتحور "أوميكرون".
 
ويصيب فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19"، الجهاز التنفسي للإنسان ويؤثر على الرئتين.
 
لكن الفيروس لا يتوقف عند هذا الحد، فقد رصدت دراسات عدة أن آلام العضلات صارت من الأعراض الشائعة.
 
ويقول الطبيب شارو أرورا، الذي يعمل في المعهد الآسيوية للعلوم الطبية، إنه لاحظ أن الألم في العضلات صار واحدا من أبرز الأعراض الحديثة لفيروس كورونا.

وآلام عضلات الظهر ليست أعراضا جديدة لفيروس كورونا، إلا أنها  تضاعفت في المتحورات الجديدة مثل "دلتا" و"أوميكرون".

وكانت دراسات ذكرت في وقت سابق أن 63 بالمئة من المرضى المصابين بمتحور "دلتا"، و42 بالمئة من متحور "أوميكرون"، أبلغوا عن آلام في عضلات الظهر، بوصفها واحدة من الأعراض الرئيسية  للمرض.
والمشكلة في هذه الأعراض أنها ستستمر في بعض الحالات، حتى بعد التعافي من الإصابة. 
 
 وقال أرورا: "يميل مرضى أوميكرون إلى الشعور بآلام أكثر في الظهر".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:18 | 2022-02-04
08:00 | 2022-02-04
07:00 | 2022-02-04
06:25 | 2022-02-04
05:00 | 2022-02-04
03:30 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website