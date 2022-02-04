دواء يداوي مشكلتين لدى الرجال.. أشهرها تساقط الشعر

وجدت دراسة حديثة أن أحد علاجات تساقط الشعر لدى الذكور تعمل بشكل أفضل عن كثير من العلاجات المستخدمة في هذا الإطار.



ويعاني حوالى 90 بالمئة من الرجال من شكل من أشكال تساقط الشعر خلال حياتهم، مما يؤدي إلى أعراض تدني تقدير الذات والقلق والاكتئاب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وكانت الدراسة على حول العلاجات غير الجراحية لمنع تساقط الشعر لدى الذكور محدودة، مما ترك هؤلاء في حيرة من أمرهم بشأن الحل الأكثر نجاعة.

واعتمدت الدرسة على "تحليل ميتا"، أي جمع البيانات النوعية والكمية بهدف الحصول على استنتاجات دقيقة، وجمعت بيانات من 23 دراسة في هذا الإطار.