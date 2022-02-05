صحة

لا تأكلوا نواة عجوة المشمش.. سمّ قاتل داخلها!

Lebanon 24
05-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-915071-637796357718049277.jpg
Doc-P-915071-637796357718049277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مجددا أعادت "وكالة المعايير الغذائية" البريطانية، إطلاق تحذيرها السابق من أكل النواة الموجودة في عجوة المشمش، واصفةً محتوياتها بالسمّية، وذلك سواء كانت طبيعية بعد إخراجها من حبّة المشمش، أو جافة في مستوعبات محفوظة فيها ويتم شراؤها من المحال التجارية، نافيةً المعلومات المنتشرة عنها بأنها تحتوي على مركّبات مدمّرة لخلايا بعض أنواع السرطان.

 

وذكرت الوكالة أن نواة عجوة المشمش غنية جداً بالسيانيد، وهو سمّ قاتل، موضحةً أن كمية 190 غراماً منها كافية لإنهاء حياة آكلها، فيما يتعرض المتناوِل لأقل من 65 أو 90 غراماً مرة واحدة، لمضاعفات مثيرة للقلق صحياً، أشهرها تنمّل أو تخدّر يشعر به في أطراف الأصابع، وفقدان الإحساس بما يلمسه لفترة معينة.

 

وأكثر ما أقلق الوكالة ودفعها للتحذير من خطورة النواة المشمشية، هو الترويج عبر مواقع خاصة لبدائل طبيعية لعلاج السرطان، مختلفة عن تلك الطبية والتقليدية المعروفة، والتي تزعم أن تناول نواة المشمش يمنع انتشار السرطان ويوقفه عند حدّه، لأنها غنية بالفيتامينB17، وأن تناول 10 إلى 12 نواة مشمشية يومياً، يجنّب آكلها المرض الخبيث، ويقيه من تبرعمه في خلاياه.

 

وما تم اكتشافه، أن B17 يتحول بعد تناول النواة إلى "سيانيد" الهيدروجين، شديد السمّية والموجود بكميات قليلة جداً في بذور بعض الفاكهة، كالدراق واللوز والتفاح والمانغو، لكن كميتها قليلة جداً وليست خطِرة كما نواة المشمش، التي تُحدث تغيرات سامة، عوارضها ضعف عام وآلام في الرأس، مع صداع وهبوط في ضغط الدم واختلاجات عصبية قد تؤدي الى الموت.

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2022-02-05
08:00 | 2022-02-05
07:00 | 2022-02-05
02:00 | 2022-02-05
23:00 | 2022-02-04
16:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website