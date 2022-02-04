موجة انتقادات لهذه الكمامة.. تغطي الأنف فقط!





فقد لاقت الكمامة التي أطلق عليها اسم "Kosk"، وهو مزيج من ko ، وهي الكلمة الكورية التي تعني الأنف والقناع، انتقادات حيث تغطي الأنف فقط ويمكن الاستمرار في ارتدائها أثناء الأكل والشرب وانتشرت بشكل واسع في كوريا الجنوبية. يستمر جدل بين الأوساط العلمية بشأن الكمامات وأنواعها وأكثرها فائدة في حماية الأشخاص منذ بدء انتشار فيروس كورونا، إلا أن نوعاً جديداً مثيراً للجدل أثار موجة انتقادات كبيرة بسبب شكله أولاً والشكوك حول فعّاليته.فقد لاقت الكمامة التي أطلق عليها اسم "Kosk"، وهو مزيج من ko ، وهي الكلمة الكورية التي تعني الأنف والقناع، انتقادات حيث تغطي الأنف فقط ويمكن الاستمرار في ارتدائها أثناء الأكل والشرب وانتشرت بشكل واسع في كوريا الجنوبية.





انتقادات لاذعة

إلى ذلك، جذبت تلك الكمامات غير المعتادة الكثير من الانتقادات عبر تويتر، حيث علّق أحدهم قائلاً إن ذلك هو "المستوى التالي من الغباء!".



وأضاف مستخدم آخر "لا يختلف عن الأشخاص الذين يرتدون كمامات تحت أنوفهم فقط". وأصدرت الكمامة شركة تدعى Atman وتباع العلبة منها مقابل 9800 وون (8.13 دولار) بمتجر التجزئة على الإنترنت Coupang ، وتتكون الكمامة من قطعتين يمكن إزالة إحداهما لتترك الفم مكشوفاً، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.انتقادات لاذعةإلى ذلك، جذبت تلك الكمامات غير المعتادة الكثير من الانتقادات عبر تويتر، حيث علّق أحدهم قائلاً إن ذلك هو "المستوى التالي من الغباء!".وأضاف مستخدم آخر "لا يختلف عن الأشخاص الذين يرتدون كمامات تحت أنوفهم فقط".

مع ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى أن الأنف هو أسهل طريق لدخول فيروس كورونا إلى الجسم، لذا فإن ارتداء كمامة الأنف قد لا يكون سخيفاً كما يبدو.



"أفضل من لا شيء"

بدورها، قالت البروفيسور كاثرين بينيت، رئيسة قسم علم الأوبئة في معهد التحول الصحي بجامعة ديكين في أستراليا، لـ Nine News إن الأقنعة التي تغطي الأنف فقط كانت "فكرة غريبة" ولكنها ستكون "أفضل من لا شيء".

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجلت رقماً قياسياً بلغ 22907 أمس الخميس بعد أن تجاوزت 20000 للمرة الأولى يوم الأربعاء، مدفوعة بانتشار متحور أوميكرون.