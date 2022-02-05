صحة

دواء يداوي مشكلتين لدى الرجال.. أشهرها تساقط الشعر

Lebanon 24
05-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-915302-637796817361907818.jpg
Doc-P-915302-637796817361907818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة حديثة أن أحد علاجات تساقط الشعر لدى الذكور تعمل بشكل أفضل عن كثير من العلاجات المستخدمة في هذا الإطار.


ويعاني حوالى 90 بالمئة من الرجال من شكل من أشكال تساقط الشعر خلال حياتهم، مما يؤدي إلى أعراض تدني تقدير الذات والقلق والاكتئاب، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وكانت الدراسة على حول العلاجات غير الجراحية لمنع تساقط الشعر لدى الذكور محدودة، مما ترك هؤلاء في حيرة من أمرهم بشأن الحل الأكثر نجاعة.
واعتمدت الدرسة على "تحليل ميتا"، أي جمع البيانات النوعية والكمية بهدف الحصول على استنتاجات دقيقة، وجمعت بيانات من 23 دراسة في هذا الإطار. 
 
وحللت الدراسة الأبحاث التي تناولت استخدام جرعات مختلفة من الأدوية الفموية والموضعية الثلاث: مينوكسيديل ودوتاستيريد وفيناسترايد.

وتمت عملية التحليل على فترة تترواح بين شهرين إلى أربعة أشهر.
ووجدت الدراسة أن تناول 5 ملليغرام من دوتاستيريد عن طريق الفم لديه أعلى قدرة على تقليل تساقط الشعر لدى الذكور.
ودوتاستيريد دواء أقرته إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لمعالجة تضخم غدد البروستاتا لدى الرجال. كما أنها تستخدم لعلاج الصلع الذكوري، إلا أنه ليس حاصلا على موافقة حكومية في أميركا.
ويقول طبيب الأمراض الجلدية أنتوني روسي إن استخدام الأدوية  خارج التسمية الرسمية أمر شائع في الطب، إذ إن هناك العديد من الأدوية التس تستخدم بعيدا عن الهدف الذي وضعت من أجله، لكن يجب أن تكون هناك أدلة كافية تشرح سبب استعمال هذه الأدوية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-02-06
00:52 | 2022-02-06
14:00 | 2022-02-05
12:00 | 2022-02-05
10:00 | 2022-02-05
08:00 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website