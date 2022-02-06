صحة

إذا كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية لكن لديك أعراض... ماذا تفعل؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 02:00
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أثار ظهور متغير أوميكرون الخفي أو BA.2 وهو بديل من متغير أوميكرون عالي الانتقال القلق على مستوى العالم، ويعتقد الخبراء أن لديه طفرات أكثر من السلالة الأصلية ويصعب تتبعه واكتشافه، في هذا التقرير نتعرف على الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها إذا كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية لكن لديك أعراض، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".
 
وفقًا للخبراء، يفتقر أوميكرون إلى طفرة، وهي جزء لا يتجزأ من اكتشاف فيروس كورونا، حيث يحتوي أوميكرون على حذف جيني في الجين الشائك "S" الذي يساعد مقدمي الرعاية الصحية على اكتشافه بسهولة من خلال اختبار RT PCR ومع ذلك ، في أوميكرون الخفي ، لا يوجد تسرب للجين S ، مما يجعل من الصعب تتبعه.

بالنظر إلى أن أوميكرون الخفى يمكن أن يتجنب الكشف، يمكنك الحصول على نتيجة اختبار سلبية حتى لو كانت لديك أعراض، وفي ضوء ذلك تحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً من المعتاد، وحذر الخبراء من أعراض أوميكرون الخفيفة، حتى لو كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية للفيروس.

تتطلب الإصابة بالتهاب الحلق أو الحمى إجراء فحوصات فورية ومع ذلك ، إذا كانت نتائجك سلبية ، فإنه يوصي بإجراء الاختبار مرة أخرى في غضون 24 إلى 48 ساعة أخرى هذه المرة، بدلاً من اختبار مستضد سريع ، يوصي باختبار RT PCR.

علاوة على ذلك، يقترح الأطباء العزل لمدة 5 إلى 10 أيام و"لا تصدق فقط اختبارًا سريعًا سلبيًا واحدًا."

الشكل الأكثر دقة لاختبار كورونا
في حين أن اختبار المستضد السريع ومجموعات الاختبار الذاتي سريعة في تقديم النتائج، فإن الاختبارات الجزيئية ، المعروفة أيضًا باسم PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) ، هي الاختبار الأكثر موثوقية ودقة للكشف عن عدوى فيروس كورونا النشطة وذلك لأن اختبار RT PCR يخضع لسلسلة من عمليات التشخيص المتخصصة ويفحص الحمض النووي الريبي للفيروس بأكمله ، في حين أن اختبار المستضد ينظر فقط إلى جزء البروتين.

يوصي خبراء الصحة بإجراء اختبار جزيئي في حال كنت تريد التأكد من حالة كورونا الخاصة بك.

العزل المنزلي 
في وقت يصعب فيه التمييز بين عدوى أوميكرون ونزلات البرد ، يجب على المرء أن يعزل نفسه عند ظهور الأعراض وأن يتخذ جميع التدابير بمسؤولية.

إذا كنت تعاني من صداع ، والتهاب في الحلق ، وسيلان في الأنف ، وآلام في الجسم ، وإرهاق ، فمن المهم أن يتم فحصك على الفور وعزلك حتى تحصل على تقرير اختبار سلبي.

اتبع التدابير الوقائية
 
يجب أن تظل على أهبة الاستعداد واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية لحماية نفسك والآخرين من الفيروس القاتل مثل: غسل اليدين، وارتداء الكمامة وغيرها.
المصدر: اليوم السابع
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