صحة

كيف يؤذي استخدام أجهزة التدفئة عينيك في الشتاء؟ اليك الجواب

Lebanon 24
06-02-2022 | 05:00
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بالنسبة للجزء الأكبر من الناس فإن البقاء دافئًا في الشتاء يشمل استخدام البطانيات المريحة والسترات الصوفية السميكة والاستفادة من وسائل التدفئة الداخلية، وعلى الرغم من أن هذه الوسائل قد تبدو مريحة إلا أنها قد تساهم في مشاكل مثل جفاف العين.

يمكن أن تكون مشكلة جفاف العين مزعجة للغاية وتعيقك من الانخراط فى الأنشطة اليومية التي تستمتع بها، ووفقا لموقع " healthline" فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على عينيك آمنة خلال فصل الشتاء وتقليل حاجتك إلى دواء جفاف العين.

 
كيف تؤدي السخانات إلى جفاف العيون؟
تنتج فتحات التدفئة أو المدافئ الهواء الساخن والجاف الذي قد يؤذي عينيك، خاصةً إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، لذا تجنب الجلوس مباشرة أمام المدفأة أو فتحات التدفئة في منزلك إذا كنت تريد تجنب جفاف العين.

يمكن أن تسبب السخانات جفاف العين، علاوة على ذلك تتسبب الحرارة في تبخر الدموع، ما يجعل العينين عرضة للخطر، ويمكنك أيضًا إعادة توجيه فتحات التدفئة في سيارتك خاصة إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة.

 

كيف تكون الحرارة ضارة للعيون؟
تبعث سخانات الأشعة تحت الحمراء (IR) نوعًا من الإشعاع يختلف كثيرًا عن الإشعاع المرتبط بآلات الأشعة السينية أو لمبات الإضاءة، بعض خصائص الأشعة تحت الحمراء (IRR) يمكن مقارنتها بخصائص الضوء المرئي.

تتدفق  الأشعة تحت الحمراءبشكل أساسي عبر الهواء ، ويسخن عناصر أخرى مثل الأثاث أو جسمك ولكن ليس الهواء، وقد تؤدي السخونة الشديدة إلى حرائق أو حروق جلدية خطيرة، علاوة على ذلك ، نظرًا لأن العين تحجب الأشعة تحت الحمراء، تبدأ سخونة العين في الارتفاع ما يؤدي إلى تلف العين واحتمال الإصابة بالعمى.

إذا قمت بتشغيل المدفئة بانتظام في منزلك ، فسوف يقلل من رطوبة الهواء الداخلي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تهيج في العين ويجعلها تتعرض للحكة والجفاف.

 

العلاج 
يتم وصف قطرات لتقليل جفاف العين ، تساعد الأدوية المضادة للالتهابات أيضًا.

يجب أيضًا أن تحافظ على رطوبة جسمك بشرب سوائل إضافية (على سبيل المثال: الماء والعصائر والحليب).

تجنب شرب الكثير من القهوة أو الشاي.

الحد الأدنى الموصى به من السوائل هو 2.5-3 لتر في اليوم ، لذا التزم بذلك وافحص نفسك في أسرع وقت ممكن.
المصدر: اليوم السابع
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