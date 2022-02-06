صحة

ما هي أعراض الإصابة بمتلازمة "ما بعد الكورونا"؟

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:00
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أثارت متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس التاجي كورونا القلق حول العالم، حيث ثبت أن بعض المصابين يزداد فرص إصابتهم بها وذلك عكس البعض الأخر من الأشخاص، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص هذه المتلازة وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

أشار التقرير، أن بعض الأشخاص بعد التعافي من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، يتعرضون للشعور بأعراض مزعجة، كارتفاع حرارة الجسم، وزيادة ضربات القلب، وعدم القدرة علي التقاط الأنفاس بشكل طبيعي، وبعد الكشف عن السبب نجد أن هذاالشخص يعاني من متلازمة ما بعد الكورونا.

وأوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يعتقدون أنه بعد إجراء المسحة للتاكد من التعافي وتكون سلبية يعتقدون أن الفيروس قد غادر الجسم، ولكنه في حقيقة الأمر قد يكون تسبب في حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي،  ويتسبب في الشعور بالتهابات.

وأكد التقرير، أن أعراض متلازمة ما بعد الكورونا تكون مختلفة من شخص لأخر، وذلك حسب العضو المتضرر من الفيروس، ولكن الأعراض المشتركة تكون تكسير شديد في الجسم، الشعور بالاكتئاب، عدم انتظام التنفس، وزيادة ضربات القلب، وقد يتعرض البعض للإصابة بالتهاب رئوي، ولذا يجب المتاعبة بعد التعافي لمدة لا تقل عن 3 أشهر في حالة ظهور هذه الأعراض.
المصدر: اليوم السابع
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