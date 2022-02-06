صحة

خبراء تغذية يحذرون: هذا أسوأ مكمل غذائي على الإطلاق

Lebanon 24
06-02-2022 | 11:00
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قالت اختصاصية التغذية بلانكا غارسيا، إن أحد أسوأ المكملات الغذائية لفقدان الوزن هي المكملات التي تتطلب من الشخص استبدال الوجبة بشكل تام وكامل.

تقول الدكتورة غارسيا: "لا يوجد مكمل يمكن أن يوفر بشكل فعال جميع العناصر الغذائية التي خلقتها الطبيعة للجسم، لذا فإن الاستبدال الكامل للوجبة على مدى فترة زمنية طويلة يمكن أن يتسبب في افتقار الشخص إلى بعض العناصر الغذائية والألياف، والتي لا تتوافر أحيانًا بشكل كامل في بعض الأطعمة".

وتضيف الدكتورة غارسيا أن المكملات الغذائية البديلة للوجبات لا تحتوي عادة على أي ألياف، فهي عبارة عن مخفوقات أو مساحيق، وعلى الرغم من شهرتها في عالم التخسيس إلا أن آثارها الجانبية السلبية المحتملة ربما تفوق أحيانًا الإيجابية، موضحة أن الألياف هي أحد أهم المكونات الغذائية لفقدان الوزن وللحفاظ على الصحة العامة على حد سواء.

بحسب ما نشرته دورية التغذية الأميركية، يرتبط تناول الألياف الغذائية (إلى جانب نقص السعرات الحرارية) بفقدان الوزن لدى من يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

نتائج عكسية وآثار جانبية
وحذرت الدكتورة غارسيا من أن الاعتماد على المكملات الغذائية البديلة للوجبات الكاملة ربما يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، شارحة أنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون لدى الشخص نية لاستهلاك مشروب استبدال الوجبة فقط، ولكن نقص العناصر الغذائية والألياف والعناصر الغذائية الكاملة إلى جعله يشعر بالجوع ومن ثم يتناول المزيد من السعرات الحرارية.

المصدر: العربية
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