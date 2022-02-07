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صحة
حساء لذيذ ثنائي الفائدة.. يقوى المناعة ويُنقص الوزن
Lebanon 24
07-02-2022
|
08:00
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تعتبر مهمة إنقاص الوزن من أصعب المهام التي تتطلب الكثير من العزم والمثابرة لتحقيق الإنجاز المطلوب.
وخلال رحلة فقدان الوزن الزائد، عادة ما نجرب العديد من الأنظمة الغذائية والوصفات ومشروبات الديتوكس التي تساعد على التخلص من تلك الكيلوغرامات التي تُثقل أجسامنا وتعيقنا عن الاستمتاع بالحياة بالخفة لمطلوبة.
يُذكر أن إدارة النظام الغذائي الجيد وممارسة الرياضة واتباع نمط الحياة الصحي هي الأدوات الأساسية الني يجب التسلح بها خلال رحلة إنقاص الوزن من أجل نتائج واعدة.
وفي هذا الشأن، فإن هناك العديد من الوصفات الغذائية التي قد تساعد في تسهيل المهمة، فعلى ذمة موقع "food-ndtv"، يمكننا أن نجد قرع العسل بسهولة في الأسواق خلال فصل الشتاء، حيث أنه أحد أكثر الأطعمة تنوعًا التي يمكننا استخدامها لخسارة الوزن، كما يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وهناك 5 فوائد صحية ذهبية لحساء قرع العسل:
1. غني بالألياف
الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ولفقدان الوزن وتقليل الشعور بالجوع، ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، تحتوي حبة قرع العسل التي تزن 100 جرام على 0.5 ملغم فقط من الألياف، ويوفر كل كوب من القرع ما يقرب من 3 ملغم من الألياف.
2. يقوي المناعة
القرع مقوي للمناعة لأنه يحتوي على فيتامينات "C" وبيتا كاروتين، وفي ظل وباء كورونا الذي مازال العالم يعيش تحت وطأته، من الأهمية أن يكون لديك جهاز مناعة قوي وصحي لإنقاص الوزن بسرعة وأمان.
3. يحسن البشرة
القرع غني بفيتامين "A" ويحتوي أيضًا على بيتا كاروتين، يغذي البشرة من الداخل وقد يمنح بشرتك توهجًا صحيًا.
4. منخفض السعرات الحرارية
وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، توفر كل 100 غرام من القرع الخام 26 سعرًا حراريًا فقط، لذلك واعتمادًا على كيفية تحضير طعامك، قد تحصل على الكثير من العناصر الغذائية بكمية قليلة من السعرات الحرارية من خلال حساء القرع.
5. وجبة جيدة ومفيدة بعد يوم مرهق
الحساء هو وجبة رائعة بعد يوم عمل شاق أو تمرين متعب، لاحتوائه على كمية عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في إعادة تأهيل العضلات، وتوفر كل 100 غرام من قرع العسل حوالي 340 ملغم من البوتاسيوم.
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